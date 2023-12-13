港府頻壞腦 一味旁觀 只監不管 資科辦又申21億撥款

新康體通啟用即跪低 區選派票系統突報廢 政府電子化龜速，多個智能化項目甩漏被轟燒錢。先有智方便被譏為「至不方便」，繼而在疫情期間研發的「港康碼」棄而不用，上月初耗資5億元的SmartPlay新康體通系統首日啟用即「跪低」，日前區議會選舉投票站電子選民登記冊系統突然「壞腦」。立法會相關委員會昨討論政府資訊科技總監辦公室提升政府部門電腦化的申撥逾21億元撥款，有議員批評資科辦在多項電腦事故中做「旁觀者」、似局外人，發生事故後才監督，更直指「任何政府嘅事都關你（資科辦）事，你係政府一部分」，要求資科辦要更主動帶動政府各部門電子化。

根據資科辦提交立法會的文件指出，用作新行政工作電腦系統的開支，在2024/25年度所需的整體撥款預算為21.3億元，較2023/24年度的18.5億元撥款，增加2.8億元，即增加了15.1%。至於2023/24年度已開展及將會開展的項目有664個，涉款16.05億元，而2024/25年度則有296個項目，款額為5.25億元。

卸責稱政策局要強化自身責任 立法會資訊科技及廣播事務委員會昨討論有關撥款申請，議員林振昇質疑資科辦作為統籌部門，在多次事故中都儼如「旁觀者」，「只係出事之後提醒啲部門」，還有甚麼工作？他又關注政府改善樹木管理系統要2027/28年度才可完成，憂慮在瞬息萬變的時代屆時系統將會追不上時代發展。

議員陳學鋒指政府內部電腦化由資科辦統籌，強調資科辦有必要參與其中，然而在選舉日出現系統故障，資科辦回應指會監督問題，但問題屬於其他部門，直言對此說法「唔係好舒服」，批評資科辦的角色好似「局外人嘅身份」，但事實上「任何政府嘅事都關你事，你係政府一部分」，要求資科辦角色要更加主動帶動各政府部門。另一議員陳紹雄同樣關注票站事故，直言事故對業界及商界來說是不可思議，認為如果當局做好把關和做好預案，事件結果會較好。

面對多名議員的指摘及質疑，創新科技及工業局副局長張曼莉回應指資科辦有和各部門合作，強調資科辦重要為監督角色，當局在11月已推出新措施，要求各部門在推出新系統前要交由資科辦，安排獨立機構進行監督，又認為各政策局要強化自身責任，確保系統推行，但重申資科辦會加強協調工作。她又提及該局一般要求各部門在兩年內完成系統項目，根據過往數字大多在兩年內完成，但是如果有需要多過兩年則要作出交代。

政府資訊科技總監黃志光則表示，如果自己發言時讓陳學鋒誤會，就此致歉。他同意有必要加強資科辦角色，表示資科辦會要求各部門在2024年完成申請表電子化，在2025年完成將各部門的申請放在智方便內，完成「一網通辦」。

部門應急費 最高達2000萬 另一議員李鎮強指文件列明有「應急費用」，關注當局應急費用的用法。他指文件列舉的項目大多不超過2,000萬元，然而文件當中各部門中卻有「提升各部門的入門網站」，各部門所需開支由100萬至2,000萬元不等，關注為何價格差異如此大。

黃志光解釋，當局會容許各部門留下10%的費用作「應急費用」，處理緊急情況，使其不用再申請撥款，惟使用後需要作解釋。他又指各部門差異大，是因為視乎各部門會提供多少服務。

SmartPlay 康體通系統首日啟用即「大塞車」。 多項智能項目甩漏 2023-24及2024-25年度整體撥款的開支項目分項數字 不少議員曾批評智方便為「至不方便」。 2024-25年度建議整體獲資助項目