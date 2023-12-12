笑看天下：靠惡靠霸稱王太短視

以色列對巴勒斯坦加薩地帶發動戰爭，戰事已造成逾1.7萬巴人死亡，以色列國安官員和官方稱開戰至今已有逾7,000名巴人武裝分子被殺；亦有學者表示，喺以軍開戰首3周空襲中，逾六成死亡人數係平民，堪稱「史上最高」。烽火連天，美國一票否決聯合國安理會加薩停火決議，拜登政府更運用緊急權力，繞過國會，批准緊急向以色列出售總值逾一億美元，近1.4萬枚坦克炮彈，慌死加薩地帶「死得人少」！

以哈戰火，對整個中東地區局勢產生骨牌效應。伊朗為首「抵抗軸心」勢力嘅也門叛軍青年運動上周六警告，攻擊所有航經鄰近海域前往以色列嘅船艦；外界憂慮以巴戰火進一步擴大。事實係，以哈戰火已經擴大，以色列與伊朗支持嘅黎巴嫩真主黨多次於邊境交火，以色列國家安全顧問哈內格比警告說，無法接受真主黨喺其北部邊境構成威脅，必要時「將採取行動」，如此表態，難怪引來媒體解讀為「鋪路開拓新戰線」。此外，美國駐伊拉克大使館8日受榴彈炮襲，同日美軍喺伊拉克和敍利亞受到最少5宗襲擊，為以哈戰爭爆發以來單日最高同類紀錄。看來，美國開赴地中海嘅航母戰鬥群，並未能真正威懾真主黨。

美國一味好戰，同「和平」有仇；以色列總理內塔尼亞胡就讚揚美國嘅立場，指其他國家應該明白，不可能既支持消滅哈馬斯，又呼籲結束加薩戰事，佢認為咁係自相矛盾。內塔尼亞胡其後更與俄羅斯總統普京通話50分鐘，表達對俄方喺安理會上反以色列立場嘅不滿，並反對俄國與伊朗之間充滿危險嘅合作。佢唔話俄國同中國合作充滿危險，頭腦總算有幾分清醒，之不過，佢認同美國以為一切靠惡靠霸就可王天下，卻係太短視！