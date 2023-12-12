自成一家：特朗普二次執政不是夢

已經公開宣布參加明年美國總統大選的特朗普，支持度近來一直高踞前列位置，除了在多個關鍵搖擺州領先現任總統拜登，連少數族裔和年輕人這些原本是拜登所屬的民主黨的鐵粉，也愈來愈多人支持特朗普。這意味着特朗普再次重返白宮已經不是偽議題。但對西方國家來說，特朗普捲土重來絕對是場噩夢。

全球化在過去20多年急遽擴張，導致各地的貧富懸殊問題日益嚴重，美國也和其他國家一樣出現民粹主義浪潮。特朗普在2016年美國大選中，就是以美國優先為口號迎合民粹主義人士的訴求，從而當選總統。而他在任內也處處從民粹主義的角度出發，不止一次指摘歐洲盟國在安全事務上搭便車，又批評盟友在防務支出方面投入不足，惹來一眾盟友不滿。特朗普若再次執政，許多國家都頭痛他會再次提出與盟友重新劃分國際義務關係。

不過，特朗普執政給西方陣營帶來的最大衝擊，是他釋放出來的高度不確定性信號。特朗普基本上是一個機會主義者，他的交易型作風在上一屆任期內已令歐洲和日韓等傳統盟國對美國的信任感大幅下降，質疑美國對海外安全的承諾不堅定。拜登當選總統後，一度為美國修補了跨大西洋夥伴關係、日韓關係。可特朗普行事風格一向變幻莫測，明年如果二次執政，隨時又會令拜登近年傾力打造以美國為首的國際秩序的努力化為烏有。

從北京的角度來看，當然樂見特朗普獨斷獨行，並令美國同盟體系鬆動，從而減輕對中國的壓力。但在另一方面，特朗普一早視中國為競爭對手，北京也不可能對特朗普的對華政策抱持太高期望。無論如何，對美國的盟友與對手來說，大家都要提前認真評估並制訂應對特朗普2.0的計劃。