冰鑑春秋：民進黨害怕禮義廉恥？

北一女中教師區桂芝因為108課綱刪除顧炎武《廉恥》一文，怒轟民進黨政府無恥、去中國化，引起了軒然大波，綠營側翼風起雲湧攻擊區老師，還爆料她曾在課堂上批評日本核污水，以及到香港參加「中華文化傳統研修班」，試圖將爭議導向大陸的統戰，讓問題完全失焦。

早在2019年，當時民進黨已悄悄將各級學校的「禮義廉恥」匾額拆下，引起國民黨立委注意，質疑課綱去「四維八德」化的目的為何？還質詢了時任行政院長的蘇貞昌。結果令人瞠目結舌的是，蘇貞昌居然裝傻充愣地說：「四尾？四尾土龍土蝨？」、「八德？桃園有八德啊。」還有綠營媒體幫腔說蘇貞昌回答幽默機智，讓人疑惑四維八德到底哪裏擋到了民進黨的路？一定要除之而後快？

這次刪除《廉恥》，民進黨又是上下動員操作一波，甚至還有側翼歷史老師稱，文言文根本是「知識的傲慢」，「就是要讓你看不懂！」本身學歷史還能說出這種砸自己招牌，當然可笑！但關鍵的問題還是在於，禮義廉恥究竟有甚麼問題？民進黨為甚麼全黨上下都不想年輕人學習呢？

《廉恥》強調四維之中，恥最重要，故士大夫之無恥，是謂國恥！讀到這句我恍然大悟，民進黨不想年輕人學四維八德，因任何有基本道德操守的人，絕對無法忍受民進黨的作惡多端。而他們害怕年輕人知恥，因為知恥的人，怎麼能夠坐視民進黨層出不窮、毫無羞恥心的各種荒唐行徑呢？

所以，民進黨一掌握政權，就要拆「禮義廉恥」匾額，要消滅四維八德，更不能讓論述「廉恥」的文章繼續流傳，這不僅是去中國化，而是要完全去道德化，如此才能培養新一代的邪教信徒，跟着民進黨繼續禍亂人間。