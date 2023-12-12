橫眉冷看：解放軍面前的小矮人

近日，解放軍霹靂17型空對空導彈高調亮相，掛載在殲16戰機上，更飛越了台灣海峽，此舉讓美國和台灣軍方都感到惴惴不安。美軍現役最強的空對空導彈，射程120公里，假如在香港上空發射，可以擊落遠至廣州的飛機，但這款導彈跟霹靂17比較，倒像是小弟弟對老大哥，彼此相差了好一大截。

霹靂17被譽為世界上最厲害的空對空導彈，射程長達400至600公里，也就是說，在香港上空按下發射鍵，可以擊落正在廣西省飛行的戰機，射程如此駭人聽聞，怎不叫對手寢食難安！霹靂17突然在台海上空出現，不少寶島的軍事評論者乃自我安慰，說該款導彈不是用作對付台軍，因為台灣海峽的跨度，最近只有約200公里，解放軍犯不着如此浪費。

所謂「殺雞焉用牛刀」，對付台灣空軍，解放軍只消用上次一級的霹靂15型空對空導彈，已經綽綽有餘，而霹靂17今番登場，定然是另有深意。要知道，海峽戰爭一旦打響，美國、日本、南韓以至澳洲的軍隊，都曾聲稱會協防台灣，雖然這些國家大多是口惠而實不至，但為免他們再癡心妄想，解放軍乃特意亮出底牌，讓對手知道好歹。

美國空軍的實力遠在日、韓、澳三國之上，但目前美軍最強的空對空導彈，也只能射一百多公里，解放軍的霹靂17一出手，卻最少可達400公里。情形就如巨人與小矮人打拳賽，前者手長兩米，後者手長卻只有半米。巨人拳拳打在矮個子的頭上，對方未及走近，便已血流披面，即使伸盡手臂，也觸不到人家的一根汗毛，這樣一場比賽不必開始，便已勝負分明。看來中國大陸今趟亮劍，正是要敬告對手，在霹靂17面前，你們只是小矮人。