筆下風雲：新聞自由 美式雙標

國際記者聯會公布，今年以來已有94名包括記者在內的媒體工作者被殺害。死亡人數突破往年紀錄，甚至達到前年的兩倍。原因不問可知——以巴戰爭！今年以來遇害的94名媒體人中，僅在以巴戰爭中便有68名記者殉職，佔總數逾七成，平均每日最少死一名記者，大多數都是巴勒斯坦人。

別說以色列對記者大開殺戒，即使是聯合國的救援人員，一樣照轟照殺。聯合國人口基金代表指出，自從以色列對加薩展開軍事行動以來，聯合國已有89名工作人員死於這場衝突當中，是聯合國有史以來，死亡人數最多的單一任務。意味打了經年、死傷者眾的阿富汗戰爭，聯合國人員的死亡人數，也不及這兩個多月的以巴戰爭。

最可恥的是，言必稱人權至上、新聞自由至上的美國，竟然對以色列暴行隻眼開隻眼閉。以軍濫殺加薩平民不特止，就連本應在戰爭中受到保護的記者、醫護人員、救援人員、婦孺，也照樣痛下毒手。曾有加薩記者在鏡頭前痛哭，扯掉身穿所印有「記者」字樣的背心，皆因與他半個小時前才通過話的同僚，半小時後已遭炸死，直指「記者」不是護身符，死亡必然到來。走筆至此，這位在世人面前痛哭流涕的加薩記者是否尚在人間，實在不容樂觀。

近日以色列軍方大規模拘留近百名巴勒斯坦男性，他們被迫脫光上身，跪在街上，戴上眼罩，擠進一輛輛軍車中，以軍將他們當成毫無尊嚴的「人形動物」，自不待言。更何況，這些「哈馬斯」的真正身份，大都是醫生、學生、記者以及老人。若然同樣場景在俄烏戰爭上演，虐待平民的是俄羅斯，美國會視若無睹嗎？赤裸裸的美式雙標活現眼前，世界上還有哪些國家，會對如此領袖心悅誠服？