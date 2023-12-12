強詞有理：兔死狗烹

壹傳媒黎智英涉違國安法的重案即將開審，其兒子黎崇恩仍在到處奔走呼號，死皮賴臉乞求英國外相接見，企圖藉外力向港府施壓，以解救其父親，結果屢吃閉門羹。英國前兩位外相卓慧思和祁湛明沒有任何回應，現任外相卡梅倫會接見他嗎？老實說，即使黎崇恩如願以償見到英國外相，也解救不了黎智英，反而進一步坐實其勾結外國勢力的指控，可謂弄巧成拙。

對於美英等外部勢力來說，黎智英不過是一枚棋子，最大作用就是通過搞亂香港來阻止中國發展。但隨着《港區國安法》利劍出鞘，反中亂港勢力土崩瓦解，香港社會恢復寧靜，黎智英再也沒有任何利用價值，不淪為棄子才怪。回顧歷史，世界各地被美英拋棄的棋子多不勝數，黎智英只是其中之一而已。其兒子至今還不明白鳥盡弓藏、兔死狗烹的道理，實在可悲。

退一萬步說，即使英國政府想為黎智英出頭，也無能為力。英國早已不是「日不落帝國」，國際地位和影響力今非昔比，何況香港已不是其殖民地，憑甚麼向港府施壓？當年英國憑着船堅炮利迫使清廷屈服，強佔香港，那個時代已一去不復返。如果說英國對香港還有一點點剩餘影響力，那就是每半年發表一份所謂的《香港問題報告》，但也不過是例行公事，照本宣科，通篇都是廢話，不值一哂。

倒是有些美國政客還沒忘記黎智英，為了酬謝其「為美國而戰」的功勞，幾位跨黨派國會議員早前提出議案，要求制裁包括法官和檢控官在內的49位港府官員。老美企圖通過長臂管轄，向港府尤其是司法人員施壓，從而搭救黎智英，這種想法未免太天真了。香港司法人員會不會因為美國施壓而有所顧忌？不排除有這種可能，但不可不知，《港區國安法》最終解釋權在全國人大常委會，萬一香港司法機構在處理相關案件時曲解立法原意，無法彰顯國安法權威，中央就有責任出來糾正錯誤。

所以說，黎智英案可謂《港區國安法》的試金石。如果司法機構無懼外部勢力施壓，一切依法辦事，中央當然不必出手；相反，如果司法機構畏首畏尾，不能依法處理案件，中央就沒有理由袖手旁觀。要排除外部勢力干擾，最簡單而有效的辦法就是，將此案直接交由內地司法機構審理，外部勢力無機可乘，黎智英家人也就不必再到處奔波了。