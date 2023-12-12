坦言集：胡塞戰略

以巴之戰正進入一個新的階段，也門的胡塞武裝（又稱青年運動）向紅海航道的以色列船隻用導彈和無人機襲擊。紅海航道便全在胡塞武裝的武力威脅之下。

對以色列而言，當沿地中海的天然氣田關閉，經土耳其來的敍利亞、伊拉克的石油隨時會被土耳其封鎖。紅海航道便是它的能源供應的主管道。若保不了這方面從波斯灣來的供應，以國的現代化戰爭，和其現代化的經濟與社會體制便難以維持運作。它不可能像巴勒斯坦或加薩那樣還可勉強生存，對加薩之戰便可像二次大戰德軍在北非因石油短缺而敗仗，以色列便不可能繼續戰爭下去。在紅海以外，以國還有在亞喀巴灣的石油港口埃拉特，可亦已遭胡塞武裝攻擊。或許美國戰艦可在紅海進行保護，但剛剛胡塞武裝空襲紅海以色列船隻，在場的美艦只能打落無人機，讓導彈炸以色列的貨輪，顯然美國要全面保衞途經紅海的以色列船隻是無能為力。

埃拉特港位在沙特阿拉伯與埃及邊境。沙特曾助以色列擊下胡塞武裝來攻的導彈，可以色列在巴勒斯坦的暴行愈加嚴重，沙特未必甘冒大不韙而再助以色列。單靠美國第五艦隊的力量，相信不可能防守紅海和亞喀巴灣。

胡塞武裝揚言攻擊任何運貨至以色列港口的船隻，這相等於海上封鎖以色列。陸上阿拉伯國家已包圍，空運亦難有足夠的運力。只靠地中海沿岸的港口，不足以打破封鎖，且哈馬斯與真主黨已可空襲海法等主要港口。

胡塞武裝此舉對以國打擊極具戰略性，效果巨大。以色列是沒法抵抗的。除非美國出兵也門，可卻會觸怒伊朗。美以都害怕伊朗參戰，或支持其所屬地方武裝全力攻擊以色列。胡塞武裝今次的成功，提升了其在阿拉伯世界裏的地位。當一眾阿拉伯國家對以色列只聲討而不敢動武，胡塞武裝敢於動武，且以低成本產生巨大殺傷力。在伊朗庇護下，伊朗與沙特和解將可使胡塞武裝在也門的權力更為鞏固。

紅海襲擊更進一步突出也門的地緣戰略地位。沙特與伊朗過往在也門之爭便是為了爭取這戰略地位，控制全球最大，也是歐洲主要的航運通道。蘇彝士運河加上紅海航道在埃及和也門控制下，歐盟和美國便失去在這個關鍵區域的主動性。所失的不僅中東的政治軍事控制，也會失去歐洲與印度對之的信心。