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持法輪功標語叫囂 拘女子
【本報訊】執法人員於前晚約8時半，在尖沙咀海防道30號對開截查一名女子，當時她手持9塊「法輪功」標語牌。人員遂向她發出兩次口頭警告，但她沒有理會且不斷叫囂。因此，人員以涉嫌「在公眾地方行為不檢」罪，拘捕該名姓黃（54歲）女子，她已被帶署扣留調查。
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