嚴打亂過路 違例者可罰$2000

【本報訊】過路要小心！鑑於本港致命交通意外有上升趨勢，不少涉及行人亂過路捱撞傷亡個案，執法部門昨日起在各區展開大型執法行動，並派出便裝人員捉人，行人亂過路隨時遭票控罰款2,000元。根據數字，今年第3季全港過百個人車繁忙地點進行嚴厲執法行動，共有1,785名違反交通條例的行人被截獲。

今年首10月，本港共發生85宗致命交通意外，數字是自2020年以來最高，總共有56名行人死亡，其中35名死者為65歲或以上長者，佔整體行人死亡人數的63%。而涉及長者行人的致命交通意外中，貨車佔車輛類別最大比例，其次是的士及小巴。

各區派便裝人員執法 執法部門昨日起在全港各區進行不定時及不同形式的執法行動，票控亂過馬路或干犯嚴重交通違例事項的行人，並派出便裝人員執法。涉及路人的致命交通意外，成因包括不當使用或無使用過路設施，分心使用手機或無使用行人路所致，市民過路應適當使用行人過路燈、斑馬線、行人隧道或天橋。