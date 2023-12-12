兼職揸的士搵外快 30歲工程師自炒亡

踩足18個鐘 猛撼迴旋處石牆 勤奮「90後」工程師，趁周日兼職揸的士搵外快，豈料昨凌晨的士駛經大嶼山迪欣湖一迴旋處時，突失控掃毀路牌，猛撼花槽石牆後再飛彈數十米，最後翻轉四輪朝天，事主身體重創被困。救援人員趕至將其救出，可惜他已昏迷不醒，無任何知覺，送院經搶救後傷重死亡。的士毀爛如廢鐵，由於事主駕駛特更的士出事，執法人員將循機件、車速及精神狀況等多方向調查意外原因。

喪命的士司機周晉輝（30歲），據報住葵涌葵義路新葵芳花園。據了解，周的正職是工程師，但周末會兼職揸的士搵外快增加收入，家人指他一向身體健康，最近也沒有生病。周日早上約9時，周如常取車開工，並一直工作到深夜，故相信他揸特更的士。

反彈數十米 毀爛如廢鐵 昨日凌晨3時許，周駕駛空載的士沿竹篙灣公路往香港迪士尼樂園方向行駛，至迪欣湖對開一個迴旋處時，的士突然失控撞毀一個路牌後，繼而剷上迴旋處的草地，猛撼花槽石牆後仍餘勢未了，再反彈至數十米外，最後於草地翻轉四輪朝天。的士全車嚴重損毀變形，猶如廢鐵，周全身多處受傷昏迷被困車內，有途經司機發現代為報案。

救援人員接報到場，將周救出後送往北大嶼山醫院搶救，惟延至凌晨4時19分宣告不治。案件由新界南總區交通部特別調查隊跟進，正循多方向調查車禍起因。

另外，昨晨8時許，荃灣路往九龍方向近荃灣公園對開，發生6車相撞意外，涉及一輛Tesla電動車、兩輛私家車、兩輛貨車及一輛的士。

荃灣路6車串燒 6人送院 事件中，姓李（48歲）的士司機和姓陳（51歲）男乘客、以及姓謝（36歲）貨車司機、姓黃（22歲）貨車女乘客、姓鄭（43歲）私家車女乘客及一名約一歲大男嬰，分別頸痛、面部、腳部受傷及不適，同需送院治療及檢驗。

現場消息指，涉事車輛沿荃灣路快線行駛期間，前車因應交通情況收慢，但一輛貨車切線時意外撞及其他車輛，釀成6車串燒意外。現場所見，有傷者需戴上頸箍及由擔架床送院，多輛救援車輛接報到場，執法人員則封鎖部分行車線，上址交通一度受阻。