7年內穿櫃桶底近1200萬 文員監64月

【本報訊】售賣錶帶的製品廠公司一名會計文員，自2008年起的近7年內，利用公司的支票簿並修改了公司的187張支票的抬頭人，把公司的款項存入自己的私人戶口，涉款約1,197萬元。公司董事發現虧本查帳，始揭發該會計文員穿櫃桶底。他昨於高院承認一項盜竊罪，被判囚64個月。高院暫委法官游德康指斥被告違反誠信，雖然求情稱被告母親及妻子均患癌，但個人背景非有效求情因素，判刑亦須考慮到涉案公司沒買保險須負上近全數損失。

被告賴卓宏（51歲）被控於2008年11月3日至2015年7月7日之間，盜取屬於Bestrap Manufactory Limited（下稱BML），總額為11,975,559元財產；辯方求情指，已婚被告育有一對子女，兒子患自閉及發展遲緩，被告母及妻子亦均患上癌症。被告自2002年起在BML任職，至2015年被辭退，之後另覓新工幫補家計。辯方指被告因不幸家庭情況致入不敷支，並欠下高利貸，望靠運氣解決卻又再欠賭債，最終因而犯案，至今只能償還公司十多萬元。辯方承認被告有一定程度計劃，但未經精密安排，自案發後亦蒙受巨大壓力。法官指案發至今已達8年，認為有延誤，給予酌量減刑。