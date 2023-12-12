涉謀殺親夫 中年婦重組案情

【本報訊】大埔林村寨乪上周六揭發的謀殺親夫案，涉案被捕的姓羅（52歲）婦人，昨午1時許被執法人員押解返現場重組案情。女疑犯遭黑布蒙頭，雙手扣上手銬，腰部纏上鐵鏈，身穿黑色外套、格仔長褲及白色波鞋。女疑犯緩緩步進村屋，屋外則拉起封鎖線，人員亦利用白色膠板模擬床褥、及利用人形公仔配合重組案情，模擬犯案經過。整個過程超過一小時，期間鑑證科人員在旁拍攝經過，至下午近3時，女疑犯才被押走。羅婦昨日已被暫控一項謀殺罪，今日上午在粉嶺裁判法院提堂。