涉謀殺親夫 中年婦重組案情
【本報訊】大埔林村寨乪上周六揭發的謀殺親夫案，涉案被捕的姓羅（52歲）婦人，昨午1時許被執法人員押解返現場重組案情。女疑犯遭黑布蒙頭，雙手扣上手銬，腰部纏上鐵鏈，身穿黑色外套、格仔長褲及白色波鞋。女疑犯緩緩步進村屋，屋外則拉起封鎖線，人員亦利用白色膠板模擬床褥、及利用人形公仔配合重組案情，模擬犯案經過。整個過程超過一小時，期間鑑證科人員在旁拍攝經過，至下午近3時，女疑犯才被押走。羅婦昨日已被暫控一項謀殺罪，今日上午在粉嶺裁判法院提堂。
疑用被鋪監生焗死
上周六（9日）深夜，長居外國的男子因叔父鍾喜文（62歲）失聯多日，返港後到寨乪探望他，卻被叔母「請吃閉門羹」，他心感可疑報案，執法人員到場發現鍾男伏屍一睡房內。經進一步調查後，懷疑鍾因經常流連酒吧拈花惹草，與妻子鬧得家嘈屋閉。二人數日前再次爭吵後，鍾懷疑回房修理床板架時意外跌倒，有人見「機不可失」，竟然狠下心腸「大石砸死蟹」，以床架及床褥壓住丈夫，再用被鋪將他監生焗死。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：