刺斃同事17歲友人 髮型助理誤殺囚51月

死者母聞判大罵：你唔會有好結果 男髮型助理於2019年在髮廊內踩到女同事的腳後，雙方發生爭執，女方及後找朋友接她離開期間，雙方又生衝突，男助理從髮廊出來時，在褲袋拿出利刀多次刺向女方其中一名男友人。該男友人共有約20處傷口，最終傷重不治。被告張斌早前於高院否認謀殺，但承認因非法行為而誤殺的控罪，惟不獲控方接納。經審訊後被告獲陪審團裁定謀殺罪名不成立，但誤殺罪成；法官張慧玲昨日判刑時指本案是一宗悲劇，最終判被告監禁4年3個月。

被告張斌（31歲）原被控一項謀殺罪，控罪指他於2019年7月6日，在港謀殺男子黃智煒（17歲）。由於被告被捕後收押多時，故此在判上述刑期後，料計快將出獄。死者母親昨亦有到庭聽審，聞判後即破口大罵：「死咗個人呀，唔使坐啦依家」，又指着被告大罵「你個×街仔，唔會有好結果㗎！」

官：若雙方節制 事件可避免 法官判刑時指，本案屬於先口角繼而動武，且是被告的女同事先「吹雞」找朋友前來；但其實在二人口角後，事件便應了結，不幸地被告愚蠢地拿着刀走出髮廊，遂發生後來的糾纏令男事主身亡。法官又指，若「雙方節制，唔發咁大脾氣，件事（死亡）根本唔會發生」。

法官認為不能忽視涉案兇刀鋒利且有人命喪失，被告雖欲認誤殺，但在案件交往高院後才表明其認罪基礎。法官又指，案中有人喪命，在作出認罪扣減及案件有延誤等因素後，判被告入獄4年3個月。

控方案情指，被告案發時於元朗紅棉圍厚德樓地下一間髮廊任職髮型助理，事發前他因踩到另一名18歲戴姓女助理的腳，雙方起爭執，被告用水淋向戴的頭，戴則掌摑被告。被告晚上8時許離開，但表明會折返，戴則找友人陪她下班。戴於髮廊門外等候朋友期間，被告折返，髮廊東主夫婦協助調停但無效，被告亦曾道歉但不獲接受，東主夫婦遂帶被告入髮廊內。

戴等候期間，相識不久的死者致電稱會接她放工。死者與兩名男子到達後，戴要求被告出來，期間被告在褲袋拿出利刀衝向人群，其中一男子持棒狀物體揮向被告，被告則持刀刺向死者，東主夫婦試圖分隔兩方但不果，施襲過程約30秒，且有閉路電視拍下情況。死者最終不支倒地，由途人報警，被告於髮廊內更衣後離開。執法人員於髮廊內檢獲染血利刀及刀套，相信為兇刀。死者送院搶救後不治，包括頭、臉及胸等有20處刺傷，死因為胸部刺傷。被告於事發後一小時前往內地，同月16日回港被捕。案件編號：HCCC 306/2020