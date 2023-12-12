涉煽惑投廢票 女文員押後訊

【本報訊】被取消資格的前區議員李文浩早前涉發貼文呼籲杯葛區議會選舉，其後一名51歲女文員涉轉載貼文並寫有文字，煽惑他人投無效票，因而被廉政公署落案起訴一項「在選舉期間內藉公開活動作出煽惑另一人投無效票的非法行為」罪，案件昨於東區裁判法院提堂。女文員庭上稱無意煽惑，只是略帶開玩笑的意味，她暫毋須答辯。案件押後至明年1月22日再訊，待被告索取法律意見和文件，被告獲准以1,000元保釋外出，裁判官亦叮囑她切勿低估控罪的嚴重性。

「有轉載但唔知道係煽惑」 被告楊詩穎（51歲，文員），被控在2023年12月4日至10日間，在香港的2023年區議會一般選舉中藉公開活動作出非法行為，即使用「EstherSw Young」名下的Facebook帳戶在名為「西環變幻時」的Facebook群組上，展示一篇日期為同年12月3日的貼文，煽惑在選舉中投票的另一人，以任何致使該選票在選舉中根據任何選舉法被視為無效的方式，來處置發給該人的選票。

被告昨日並無律師代表，她庭上表示：「有轉載但唔知道係煽惑」，又問及裁判官會如何判決。裁判官提醒被告應向私人律師索取法律意見，亦批准她的保釋申請，保釋期間不得離港，以及須居於報稱住址；就前區議員李文浩方面，因李已離開香港，廉署已向法院申請手令，並獲裁判官簽發手令通緝他。案件編號：ESCC 2802/2023