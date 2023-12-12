專責小組查系統故障 延長投票時間惹質疑

【本報訊】區議會選舉投票站電子選民登記系統出現故障，不少市民對未能投票感到不滿。政府隨即補鑊，昨指對系統故障高度關注，要求選管會成立專責小組，找出問題成因，確保同類問題不會再發生，並在3個月內提交報告詳細交代，又指會委任資深大律師、科技辦、選舉事務處網絡部門等組成小組，期望找出問題根源，防止再出現問題。被問到延長選舉時間一個半小時的做法，政府則指選管會主席按《選管會條例》作出有關決定。

3個月內提交報告 身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀批評延長時間完全無用，「我哋不斷鞠躬請佢哋返來，有啲都唔願返來，因為我哋嗰啲唔係組織票，係中產票」。她表明會在立法會質詢政府，「花咁多錢宣傳，而臨門一腳竟然會輕機嘅」，對此表示遺憾。

昨午再被問及會否就電腦故障事件提出選舉呈請，她指選舉辦事處要交檢討報告，也會在立法會跟進，認為故障對選民很大影響，甚至有選民「發脾氣」，每個投票站恢復時間也不同，但由於資源有限不打算作選舉呈請，但未來如果有資源亦不排除。

多名議員亦指選管會須檢討未能短時間內重開票站的原因，政府要有交代。議員梁美芬重提選舉事務處於2017年遺失兩部載有選民個人資料的手提電腦。她指過去已在立法會多次提出質詢需要重視網絡安全，現在又出現了多區投票站電腦故障導致無法投票，強調這個問題必須嚴查。另一議員江玉歡則希望政府能盡快作出處理和通知最新安排，又指選舉主任必須交代延長投票時間的法律依據。議員吳傑莊籲檢視是否涉及人為疏忽及網絡安全。