多區票站壞腦 選管會認衰致歉

【本報訊】選管會主席陸啟康昨晨交代區議會選舉過程時，再次為投票站「壞腦」向公眾致歉，強調會按法例在3個月內提交報告。當提及雖然投票站出現事故，但認為選舉大致上成功，希望大家不要忽略今次選舉是很多同事作出努力的成果，期間他兩度哽咽、眼泛淚光，不能言語，又形容對緊守崗位的同事，以及對未能投票的選民有愧。

陸啟康承認選舉過程有不足之處，但強調選舉是有序及公平地進行。他指出，雖然自己與選管會委員石丹理及文本立，均沒有電腦相關背景或專業知識，但始終認為今次危機處理方法合適及合理，又指選舉前有很多專業人士提出，系統已有最少三重認證，因此他在系統故障前，仍很有信心可以交出一張亮麗的成績表，形容並非「白講」，自己多番強調選舉不容有失，但今次就是「有失」，除了無奈，他無話可說。

他又形容前日從電視中看到有選民批評選管會的安排後，覺得「很不安樂」，指換轉是他，他都會作出相關批評，因此他會嚴肅及勇敢面對批評。

聞問責指無所謂 被問及會否擔心之後會有更多的選舉呈請及法律跟進行動，選管會團隊會否有人問責時，他重申必須面對批評，亦會嚴肅面對及處理，再次強調選管會有失誤，達不到公眾的標準，但達到了公平的原則。至於問責方面，他說：「若果有關政府部門覺得我不稱職，我無所謂。」

對於2021年立法會選舉多個票站亦發生類似故障，他指每次故障情況不同，不能作出比較。被問及選舉網站投票率要到今早7時許才更新，點票亦緩慢，他指由於改為人手派發紙本，核對需時，為確保不會有重複投票，故更新資料有所延遲。

他又指截至昨日凌晨總共收到321宗投訴，涉及廣告宣傳佔83宗，有關私人樓宇及政府樓宇競選活動涉41宗，大多已即時處理，其餘亦會盡快跟進。