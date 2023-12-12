商人入稟申華懋慈善基金清盤

曾追討4300萬欠款勝訴

呈請人是林義雄，答辯公司是華懋慈善基金有限公司。據資料顯示，林於2015年曾入稟高院向基金會追討欠款。林當時指，基金會的時任主席龔仁心於2009年與他達成協議，由林借出4,285萬元予基金會，助對方與陳振聰打爭產官司，後來因基金一直沒有還款，故入稟要求基金償還本金及支付每年48厘的利息。基金會一方則堅稱該筆屬捐款非借貸，並指林是龔仁心多年好友，是對方稱自願捐款，龔從沒有「開口提借貸或捐款」。