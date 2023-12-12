商人入稟申華懋慈善基金清盤
【本報訊】曾入稟高院向華懋慈善基金追討欠款逾4,300萬元並獲判勝訴的商人林義雄，於上周五（8日）入稟高院作清盤呈請，要求法庭頒令華懋慈善基金清盤。法庭已排期於2024年2月14日上午作首次提訊。
曾追討4300萬欠款勝訴
呈請人是林義雄，答辯公司是華懋慈善基金有限公司。據資料顯示，林於2015年曾入稟高院向基金會追討欠款。林當時指，基金會的時任主席龔仁心於2009年與他達成協議，由林借出4,285萬元予基金會，助對方與陳振聰打爭產官司，後來因基金一直沒有還款，故入稟要求基金償還本金及支付每年48厘的利息。基金會一方則堅稱該筆屬捐款非借貸，並指林是龔仁心多年好友，是對方稱自願捐款，龔從沒有「開口提借貸或捐款」。
法官最終信立林的證供，認為款項屬借貸非捐款，並下令基金會須連本帶利償還本金及每年48厘的利息，且須支付訟費，估算總額逾3億元。另外，高院於今年7月亦已裁定基金會未能滿足「財政穩健」的條件，不合資格出任已故華懋集團主席龔如心的遺產受託人，令基金會被踢出局，無份參與制訂龔如心的遺產管理方案。案件編號：HCCW 544/2023
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：