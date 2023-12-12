涉TG宣揚刺殺執法者 女生表證成

【本報訊】 去年初有人在通訊軟件Telegram開設群組，發表宣揚仇恨及暴力的言論、討論策劃暴力行動，包括用利器刺死執法人員等，以及研究購買電槍、弩等攻擊性武器。一名懷疑與案有關的女學生，否認串謀有意圖而傷人罪，案件昨在區院開審。控方沒有傳召證人，法官裁定表證成立，被告不自辯亦不傳證人。審訊歷時不足40分鐘便結束。法官把案件押後至明年1月15日裁決，被告續准保釋。

明年1‧15裁決 續准保釋 被告張佩善案發時16歲，報稱是學生。她被控於2022年2月8日至5月7日期間，在香港意圖使他人身體受嚴重傷害，而一同串謀與其他不知名人士，串謀非法及惡意傷害另一些人。同案4名男被告，包括陳思諾（36歲，倉務員）、李浩源（18歲，無業）、黃澦羅（36歲，電腦技術員）及蔡啟棉（19歲），早前已承認串謀有意圖而傷人及煽動等罪，並還押至明年2月2日判刑。

本案承認事實指，案發期間，新型冠狀病毒肺炎肆虐，港府推行各項防疫政策及措施。一個名為「寧願站着死也不跪着生存」的Telegram 於2022年2月成立。至同年5月7日，群組有14名成員，女被告張佩善是管理員。控方指稱，當群組內有人形容疫苗為「毒針」時，張表示贊同，及詛咒所有支持防疫政策的人士應 「最好快啲死晒佢」。另外，張積極參與籌劃武裝鬥爭，提出應該備存武器，在商討如何武裝革命並購買武器的過程中，張表示對購買電槍感興趣。案件編號：DCCC 1016/2022