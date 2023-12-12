英妄議盲撐黎智英 駐港公署強烈譴責

國安案下周一審理 公然說三道四 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，被控串謀勾結外國勢力危害國家安全等共3罪，違反《港區國安法》的案件，將於下周一（18日）審理。英方近期就黎智英案說三道四，外交部駐港特派員公署發言人前日（10日）晚發表聲明，指英國外交發展部發言人近日就黎智英案，公然詆毀《港區國安法》，為反中亂港分子撐腰張目，外交部駐港公署對此表示強烈譴責、堅決反對。中國駐英大使館發言人亦指摘英方有關言論顛倒是非、干涉香港法治，中方堅決反對。

黎崇恩稱將晤卡梅倫 另一方面，黎智英兒子黎崇恩日前被爆出在過去一年，不斷乞求3任英國外交大臣接見，希望英方能向港府施壓釋放黎智英。有媒體報道指，黎崇恩昨日在倫敦表示，他將於今日和英國新任外相卡梅倫（David Cameron）會面。媒體又引述黎崇恩對終於有機會和英國外相會面表示高興和感恩，認為這是協助其父獲釋的第一步，也顯示英國加入國際聲援黎智英的行列云云。

外交部駐港公署發言人日前表示，香港是法治社會，任何人都沒有凌駕於法律之上的特權。特區司法機關嚴格依法審判，體現了有法必依、執法必嚴、違法必究的法治原則，不容置喙。發言人續指，個別國家口口聲聲標榜法治和司法獨立，但就不斷為反中亂港分子開脫說項，將組織、策劃、參與港版「顏色革命」的罪魁禍首美化包裝成所謂的「民主鬥士」，公然干預香港特區司法，充分暴露其虛偽雙標面目。公署敦促有關國家尊重事實，擺正位置，切實尊重法治精神，立即停止以任何方式插手香港事務和中國內政。

中方促停止干預內政 英國外交部聲稱香港起訴黎智英等人是以國家安全為名，壓制批評聲音，中國駐英大使館發言人指摘英方有關言論顛倒是非、干涉香港法治，中方堅決反對；並指香港特區是法治社會，任何違法犯罪行為都應受到法律應有制裁。中方敦促英方尊重事實，停止插手香港事務，停止干涉中國內政。

不過，歐盟駐華代表團日前就國際人權日發表的聲明指出，仍然關切香港人權狀況，特別關注對政治家和民主人士的審判，尤其特別關注黎智英案。歐盟敦促中國中央政府和香港當局恢復對法治、基本自由和民主原則的充分尊重。這些是香港在一國兩制原則下保持高度自治、遵守香港《基本法》和中國的國際義務的關鍵。

即將開審的國安案，涉案4名被告包括黎智英、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。本案會由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰審理，估計需時約80天，部分壹傳媒高層會出庭頂證黎智英。

黎崇恩