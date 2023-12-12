用「正常」關鍵詞搜尋亦中伏 平台監管塞責 敷衍未堵漏

【本報訊】YouTube影片充斥大量色情、召妓等不良內容，而且可使用表面上正常的關鍵詞搜尋到，實在令家長防不勝防。有關注組織指出，過往亦有收到類似投訴，認為YouTube平台方既然推出付費訂閱，監管方面更應與時並進，持續完善漏洞，杜絕色情影片。

明光社總幹事蔡志森表示，網上不良內容防不勝防，形容「你有張良計，我有過牆梯。」他稱，其組織以往曾收到有家長反映，以非敏感關鍵詞在YouTube上搜尋，會出現色情影片。他認為平台方應有社會責任，對影片內容作出審查及監管。

推付費訂閱 錢照收 蔡志森指出，YouTube目前設有YouTube Premium付費訂閱機制，當中亦有家庭收費計劃，可供一家老少使用，他批評平台方不應錢照收，監管卻懶理。他表示，審查亦要與時並進，應善用AI技術，持續監察平台上的影片內容和關鍵詞，以及完善審查系統，不應「一本通書睇到老」。