放任上載 串流平台變召妓指南

【本報訊】本報早前曾報道，於YouTube輸入「141」、「包膠」等字眼，會搜尋到偷拍召妓過程及攻略的「指南」影片。記者日前再以相關字眼搜尋，仍然找到這些內容的影片，片中甚至未有將鳳姐門口的預約電話打格，儼如替其免費宣傳。

內容露骨未打格 儼如免費宣傳 這些片段大多沒有年齡限制，當中更有實地直擊「指南」，到旺角建興大廈等熱門「鳳樓」上樓以隱蔽鏡頭偷拍。拍攝者如「睇貨」般逐個單位影，門上色情標語如「大波」、「巨乳」、「多水」等一覽無遺，甚至連鳳姐的樣貌及預約電話亦沒有打格處理，而該些鳳姐開門應客時衣着暴露，在鏡頭前搔首弄姿，擺弄其豐滿身材。

另外，亦有部分影片分享召妓經驗，例如進行性行為的經過及細節、整體收費水平等，變相間接宣揚召妓行為，雖然無裸露影像，但內容絕對兒童不宜，不適合青少年觀看。

議員葛珮帆批評，這些影片不但物化女性，而且將鳳姐的相貌及電話清楚拍下，猶如替她們拍攝宣傳片。她表示，面對這些宣揚不良風氣的影片，YouTube平台方更應加大力度監管，凡涉及不良內容應盡速取締相關影片。