淫賤影片大肆渲染 YouTube從未收斂

AI審查廢武功 裸露陰部明縱容 教壞細路罪孽重 東方傳媒機構（下稱「東方」）早前揭露串流影片平台YouTube充斥海量有問題影片，除涉及對東方侵權及誹謗外，涉及色情及暴力的影片多如牛毛。惟YouTube平台方一直「扮盲」，口口聲聲運用AI自動化系統配合人工審查用戶上載影片是否合規，但本報發現有人巧立名目，將涉及女性陰部、胸部大特寫的「無格」淫片，以「精油按摩」、「除毛」、「母乳餵哺」等字眼上載便可規避該平台審查，公諸同好，任君鑑賞。學者及議員齊聲炮轟YouTube敷衍塞責，港府亦對YouTube「冇符」，未能勒令對方將有問題內容下架，任由淫片持續荼毒兒童及青少年心智。

本報記者實測從YouTube搜尋欄輸入精油按摩的相關字眼，例如「oil massage」、「hot oil massage」等，搜尋結果會出現大量女性接受按摩的影片。惟當中不少屬魚目混珠，表面上是按摩影片，細查片中水印卻發現是成人色情影片截取片段，片中女性被按摩陰部位置，情節十分露骨、引人遐想，甚至有影片近鏡展露女性胸部被撥弄。

除了精油按摩關鍵詞外，記者再實測以「下體除毛」、「巴西式除毛」相關的中英文關鍵詞搜尋，則發現大量以除毛示範作為標榜的影片，部分更自稱為教育用途。但這些影片往往以近鏡展露性器官，大部分亦沒有進行任何「打格」處理，裸露程度令人髮指。

另外，平台上亦有不少影片標榜為「母乳餵哺」相關示範，但部分疑似「掛羊頭賣狗肉」，片中女性除了對着鏡頭袒露胸部，自行搓揉，更不停擠出母乳，噴灑到前方桌子上面，舉動絕非母親正常哺乳所為，畫面及意識均十分淫穢，若心智未成熟的青少年觀看，恐影響其一生。

規章虛設 避敏感字即過關 根據YouTube規章，禁止使用者發布意圖撩撥性慾的煽情露骨內容，發布色情影片可能導致內容遭到移除或頻道被終止，平台方會以自動化系統輔助人工審查，判斷內容是否違規。惟相關規章形同虛設，上述影片正是「掛羊頭賣狗肉」規避審查的實例，只要標題避用敏感字眼，所謂「自動化系統輔助人工審查」已被廢武功。

議員葛珮帆批評，YouTube聲稱會處理違規影片，卻縱容使用者利用審查漏洞，令這些不良意識影片持續荼毒青少年，做法非常不負責任，在現時「人人有手機」的年代，家長實在難以防範。她指出，YouTube伺服器設於外國，早前本港當局要求YouTube平台方移除《願榮光歸香港》相關影片亦遭拒，反映本港難以對平台內容執法，促請平台方負起自身企業社會責任，加強打擊不良意識影片。

懶監管 學者轟欠企業良心 香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強亦指出，現時AI技術日新月異，YouTube作為大型科技平台公司，其母公司是科技巨擘Google，利用AI技術審查應該難度不大，批評YouTube只顧收廣告費，增撥資源完善AI審查卻敷衍塞責，令內容監管形同虛設。他指，若AI系統無法有效過濾不良影片，YouTube有責任加強人工審查力度，不應縱容相關影片流通，「錢照賺、企業良心卻欠奉」。