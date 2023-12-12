搬科學館拆文化館 解畫粗疏議員不滿

政府早前透露有意計劃遷移於尖東的科學館及分拆沙田文化博物館。立法會民政及文化體育事務委員會昨召開會議，多名議員質疑政府的安排，有議員斥政府文件「粗疏」，直言不引起反響「先至怪」，又質疑博物館諮詢委員會沒有討論相關事件，而當局向立法會提交的文件已是「埋牙階段」。政府重申「距離埋牙仲有好多嘅階段」，當局亦非為了興建一個館而要搬走另一個館。

施政報告提出設立兩所博物館，介紹國家和抗戰歷史，當局計劃將科學館，改建為介紹國家發展和成就的專館。當局希望介紹國家發展和成就的專館。至於現有科學館，當局建議重置於文化博物館現址並進行重建，指可提供更大可用面積，帶來更廣闊發展空間，提供更多設施。

議員馬逢國指政府文件「粗疏」，直言不引起反響「先至怪」，認為當局要講得清楚，才會有社會共識。另有議員指康文署轄下有博物館諮詢委員會，然而該委員會在兩次會議都未有討論文件中的計劃，認為政府向立法會提交文件為「埋牙階段」，關注現時是否重新再做諮詢。

稱「距離埋牙仲有好多嘅階段」 文化體育及旅遊局局長楊潤雄回應時強調非利用新館去取代另一展館，強調各館均有自己的目標和作用，每一個館都會分開研究。他又提及未來有多個新展館，所以當局初步才會考慮將文化博物館的展品遷移到其他地方，反問「大家去博物館係睇博物館本身，定係睇個內容」，又指當局正就情況進行初步討論，強調「距離埋牙仲有好多嘅階段」，如果議員要求文化館不能變，科學館要在原址，政府可以重新考慮。他提及有意見認為政府會把香港的文化從博物館移除，強調完全是子虛烏有，否則政府毋須籌建一個香港的流行文化館。

社福界議員狄志遠關注科學館有「集體回憶」的問題，期望當局可以顧及市民感受，又同意興建國家成就館為好事，但認為如果要搬遷科學館和「打散」文化館，不符合成本效益，亦不是一個聰明的做法，憂會讓人質疑「係咪要為咗政治正確讓路」，期望政府三思。

楊重申當局每一個館發展有獨立考慮，而非為了興建一個館而要搬走另一個館，強調文件只是響應個別議員的建議提早提交立法會，希望聆聽大家意見，明年中會再就此提交意見。他又稱明白市民對科學館有回憶，但如果另外興建展館可以放置更多展品，認為在兩者當中要作一個平衡。