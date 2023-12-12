醫健：成視在人：奧比斯AI識別糖尿眼

奧比斯最近研究用人工智能Cybersight AI技術檢測糖尿病視網膜病變，發現有效檢測出潛在個案，並適用於兒童及成人。有關研究已發表於《Clinical Medicine Insights: Endocrinology and Diabetes》。有關研究顯示奧比斯的遙距治療及Cybersight AI可有效支援醫護人員識別患有糖尿病的兒童及成人，尤其在資源有限、受培訓醫護人員數量有限的地區。

有關研究與孟加拉的糖尿病協會合作進行，合共篩查了1,300名年齡介乎3至26歲被診斷為糖尿病的兒童及年輕人。每名患者會在醫院拍攝眼底影像，然後由Cybersight AI及合資格的視光師進行評估，判斷是否有糖尿病視網膜病變迹象。結果顯示，Cybersight AI有效及準確檢測出個案。

代替常規篩檢 抓緊治療期 奧比斯孟加拉辦事處總監表示：「孟加拉的糖尿病年輕患者不斷增加，由2011年至2018年，20歲以下的二型糖尿病患者增加了3倍。」與成年人相比，患有糖尿病的兒童及青少年，併發糖尿病視網膜病變的風險更高。不過，這些人在孟加拉卻無法得到常規的篩檢，令很多潛在個案錯過黃金治療期，從此失明。

糖尿病視網膜病變是全球工作年齡人口視力損失的主要原因，對糖尿病視網膜病變的檢測是預防視力損失的關鍵，惟孟加拉每百萬人只有6.2名眼科醫生，遠遠不足以滿足需求。利用人工智能篩檢是有效解決資源及人手匱乏的有效方法。

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