醫院投訴增三成 高層酬金加不停

【本報訊】醫管局最新年報顯示，早前出現漏開氧氣樽醫療事故的明愛醫院，其行政總監屈銘伸酬金在醫管局內位列第二，截至今年3月31日，其年薪達541.8萬元，僅次於醫管局行政總裁高拔陞，對比上一個財政年度加薪16.2萬元，加幅超過3%。另外，今年度醫院投訴數字逾2,000宗，較上年度增逾三成，近六成涉醫療服務問題。

明愛行政總監年薪逾540萬

衞生當局昨向立法會提交醫管局年報，顯示醫管局行政總裁高拔陞以655.5萬元年薪居醫管局最高薪行政人員，對比上一個財政年度加薪38.9萬元，加幅達6.3%。明愛醫院行政總監屈銘伸則僅次於高拔陞，年薪為541.8萬元，他上年度薪酬為525.6萬元，在醫管局內位列第5。早前明愛醫院出現漏開氧氣樽導致79歲病翁無供氧5分鐘，同日失救死亡，屈銘伸翌日於記者會稱，在根源調查委員會及死因庭有調查結果前，不會就事件論對錯及責任。