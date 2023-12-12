醫院投訴增三成 高層酬金加不停
【本報訊】醫管局最新年報顯示，早前出現漏開氧氣樽醫療事故的明愛醫院，其行政總監屈銘伸酬金在醫管局內位列第二，截至今年3月31日，其年薪達541.8萬元，僅次於醫管局行政總裁高拔陞，對比上一個財政年度加薪16.2萬元，加幅超過3%。另外，今年度醫院投訴數字逾2,000宗，較上年度增逾三成，近六成涉醫療服務問題。
明愛行政總監年薪逾540萬
衞生當局昨向立法會提交醫管局年報，顯示醫管局行政總裁高拔陞以655.5萬元年薪居醫管局最高薪行政人員，對比上一個財政年度加薪38.9萬元，加幅達6.3%。明愛醫院行政總監屈銘伸則僅次於高拔陞，年薪為541.8萬元，他上年度薪酬為525.6萬元，在醫管局內位列第5。早前明愛醫院出現漏開氧氣樽導致79歲病翁無供氧5分鐘，同日失救死亡，屈銘伸翌日於記者會稱，在根源調查委員會及死因庭有調查結果前，不會就事件論對錯及責任。
年報顯示，2022/23年度內醫院投訴數字達2,020宗，較上年度的1,512宗多33.6%，當中1,177宗涉及醫療服務問題，佔比達58.6%；同期普通科門診接獲142宗投訴，亦較上年度125宗增加13.6%。另外，公眾投訴委員會年內共召開15次會議，處理210宗涉及醫療服務、員工態度及行政程序等的個案。年報亦顯示，醫管局今年度總資產為817.71億元、指定基金總額為134.35億元，總負債為683.36億元，較上年度613.3億元增加超過70億元。
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