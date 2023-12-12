港大觀察流體岩石 預警海嘯

【本報訊】海嘯是破壞力驚人的天災，雖然本港受海嘯威脅的機會不大，惟建立有效的海嘯早期預警系統有助防患未然。港大地球科學系助理教授劉昕領導的團隊，與來自美國和內地的地震學家合作，研發一種名為「背景噪音差分伴隨層析成像」的新方法，使人更有效觀察含有流體的岩石，有助開發於水和油等地下流體資源，亦可應用於建構城市地質災害和海嘯早期預警系統的應用，研究成果已於學術期刊《自然通訊》發表。

與中美地震專家合作 新方法主要利用便攜式裝置「地震儀」作為研究工具，探測地球的自然震動。團隊以42台地震儀在美國特定範圍收集數據，發現位於引發地震的紐波特英爾伍德斷層，附近地下約一至兩公里的岩石中含有大量流體，當中岩石內滿布充滿液體的小孔，減低了斷層面的摩擦，使兩側的岩塊更容易相互滑動，或致加州長灘地區發生淺層小型地震。

劉昕表示，開發地下較深處的水源或石油等液體資源，一般需要鑽多口井來勘探和開採，資源成本龐大，現時只需安裝數十個地震儀，透過記錄陸地或海底的地震噪聲，便可探測得到。他指利用新技術，既可製備包含岩石內部流體資訊的精細圖像，又可確定含流體的岩石位置和深度，更可獲得鬆散土壤位置，鎖定地震波速度較慢。