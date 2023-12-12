第3季出口內地貨值6078億 年減9%

【本報訊】本港第3季出口內地貨品總貨值僅約6,078億元，按年減9%，首9個月更跌接近16%，只有約1.66萬億元。當中17.5%是作外發內地加工用途，另一方面，從內地進口貨品中有30.3%與外發內地加工有關。同期，原產地為內地經本港輸往其他地方的轉口貨品中，有60.6%曾經安排在內地加工製造。

政府統計處發表涉及外發中國內地加工貿易統計，顯示今年第3季輸往中國內地的整體出口貨品中，有17.5%用作外發內地加工；較去年同期的17.9%稍跌0.4個百分點。至於今年第3季從內地進口的5,197億元貨品中，有30.3%與外發內地加工有關，較去年32%下跌1.7個百分點。而今年第3季原產地為內地經本港輸往其他地方的轉口貨品有60.6%，較去年第3季的58.6%微跌兩個百分點。

加工用貨品跌逾一成 以貨值計算，今年第3季輸往內地的整體出口貨品中有1,062億元的貨品是作外發內地加工用途，較去年第3季下跌10.9%。

另一方面，從內地進口貨品中有1,574億元的貨品是與外發內地加工有關，與去年第3季比較下跌5.5%。與此同時，原產地為內地經本港輸往其他地方的轉口貨品當中，有1,778億元的貨品曾經安排在內地加工製造，與去年第3季相比下跌1.6%。