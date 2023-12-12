東呼即應：取締劏房交行貨 與鼠同眠添折磨

東呼即應 深水埗走訪 3口家吐苦況 住屋問題一直困擾不少港人，公屋輪候遙遙無期，基層家庭又難捱私樓貴租，只能蝸居劣質劏房。《東呼即應》走訪深水埗劏房戶，一家3口住在僅得110平方呎單位，每月租金及水電煤費卻高達7,000元。屋中物品堆積如山，住戶想轉身都難，夫婦因住屋問題頻生爭執，亦擔心影響9歲女兒成長，希望能盡快上樓。議員指出，全港約11萬間劏房，其中約有兩至3萬個劣質劏房，促當局逐漸安置或遷移劏房戶。

港府近日公布成立「解決劏房問題工作組」，用10個月時間深入調查，包括為劏房居住環境設定最低標準，並取締劣質劏房。不過有團體批評，當局成立新工作組，反映以往的工作小組無功而還，屬「交功課」心態，對根治整體劏房問題效用不大。

議員鄭泳舜日前偕同《東呼即應》記者，探訪居於深水埗區110呎劏房戶的May一家3口。May表示，單位每月支付的租金及水電煤等費用達7,000元，差不多是全家收入的一半，但3人同枱共餐也有難度，晚上休息時更要躋身一張「碌架床」。她稱，丈夫睡上格床，她和女兒睡下格床，丈夫睡時鼻鼾聲大，令她難以入睡。

痛心女兒欠空間學習玩耍 而May的女兒現年9歲，隨着女兒長大，需要用的物品愈來愈多，亦令家中空間愈來愈細，夫婦為狹窄家居經常爭吵。而最令她痛心的是，女兒的童年就像被住處限制而剝削。女兒表示，家裏空間狹小，不夠地方做功課，更遑論請朋友仔到家中玩，身在蝸居亦難言消遣。

家中擠迫之餘，亦經常沒有新鮮空氣流通，雖然屋內有窗，但因樓下是食肆，開窗等於吸油煙。May憶述有一段時間更有老鼠入屋，藏身天花板，她和女兒都聽到老鼠吱吱聲，但卻束手無策。她又指，單位隔音很差，隔壁聲音都能聽到，導致她和女兒長期睡眠不足。

May一家現時輪候公屋3年多，曾考慮搬到過渡性房屋，但選址太遠，交通不便，女兒亦無法即時找到學校。May慨嘆，女兒常問何時可「上樓」住公屋，但無奈輪候遙遙無期，她實在無法回答女兒的問題。

鄭泳舜表示，本港公屋供應不足、「上樓」時間長，導致劏房有價有市，近年劏房數目不斷上升，加上由於劏房無一定規管，結果部分業主將單位愈間愈細，衍生更多消防、安全等隱患。他指出，本港現時大概有11萬多間劏房，從他過去經驗估計，當中劣質劏房佔兩至三成，即大概有兩萬至3萬個劣質劏房。他認為，如果劏房在僭建的地方或劣質工廈內，均有一定消防危險；另外，人均居住面積太小，即所謂「棺材房」、「樹窿房」等，均不太適宜居住，這些都是劣質劏房。

議員促畫時間線安置遷移 政府近期成立「解決劏房問題」工作組，將制訂最低標準並取締劣質劏房，但本身居住在劣質劏房的市民多不勝數，他們又何去何從？鄭泳舜認為，當局可以畫一條時間線，列出未來公屋、過渡性房屋、簡約公屋的大概供應數目，若當局決定取締某數量劣質劏房，則列出取締數目，從而作一個逐漸安置或者遷移。

解決劏房問題，安置是最大關卡，而縮短公屋平均輪候時間，就是令劏房市民加速上樓、脫離水深火熱的最好辦法。可惜公屋一戶難求，截至今年9月，公屋平均輪候時間長達5.6年，較上一季度上升0.3年，政府亦預示在明年上半年，輪候時間有機會上升。

不僅如此，港府縱使推出收緊公屋「富戶政策」，但公屋亂象仍然頻生。當局早前向傳媒表示，在抽查工作中，初步發現約59個家庭，現時擁有香港住宅物業，佔比達0.2%；東方傳媒機構今年6月更曾報道，有不法分子公然於二手交易平台上，出租公屋或未補地價居屋，劏房戶為何要苦等無期，原因不言而喻。

住屋問題一直是每屆政府關注的重點之一，香港一直面對地小人多、房屋供應嚴重不足的問題，不少港人「家家有本難唸的經」。當局雖說會盡快解決、改善有關問題，但又有否好好聽過一群生活在社會角落的基層市民之心聲呢？

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