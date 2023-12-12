稱每伙造價減 欠理據支持 庫房缺錢 豪花247億住5年

【本報訊】第二批簡約公屋造價曝光，在庫房乾塘情況下，料繼續「豪使」逾247億元建造。根據立法會文件顯示，簡約公屋的造價由最初2022年12月提出的估算273.9億元，減至247.5億元，即少約26.4億元。消息人士表示，第一批項目的回標價錢比原先估算減少30億元，故第二批項目亦減至98.4億元。有議員坦言對造價仍有保留，憂若過渡性房屋未住滿，建簡屋反而浪費。

第二批項目所需工程總撥款將由原先估算的115.3億元，減少16.9億元至98.4億元；而高層建築的每個單位造價為約59萬元，改裝校舍的每個單位造價則為約50萬元。房屋局在文件中指出，第一批項目的回標價錢比原先估算減約20%，故第二批項目的估算亦減少約15%，消息人士稱第二批項目的估算減少參考了第一批項目的回標價錢，但非完全參考。

未回應50萬造價如何計算 記者根據文件提供數字計算，只能得出每個單位造價約82.5萬元的結果，對於如何得出每個單位的造價低至50萬至59萬元，當局未有回應。

議員江玉歡坦言，對造價有所保留，雖然造價「平咗係好事」，但耗費數百億元去建造只能居住5年的簡約公屋，她質疑這是否屬最佳選擇，或將此筆費用建成公屋會更好。她又憂慮若現時過渡屋入住率仍未住滿，是否還需再建成簡約公屋，擔心會造成浪費；並提醒局方仍需解決小欖樂安排選址的交通問題。