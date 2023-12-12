着力簡屋好大喜功 懶理上樓排長龍

原屬建公營屋撥備 4校舍突遭「搶地」 港府好大喜功，公屋慘變簡約公屋！簡約公屋選址及造價備受爭議，房屋局昨披露第二批簡約公屋，取消原先上水蓮塘尾選址，新增5間分別在觀塘、上水及黃大仙等地的空置或即將空置校舍，改建為簡約公屋以提供約600個單位，又新增馬鞍山恆光街用地，項目總造價為98.4億元，經修訂後料提供1.3萬個單位，連同第一批總撥款仍高達247.5億元。不過，據規劃署資料顯示，其中4個校舍選址本來是長遠公營房屋發展用途，現時房屋「長期變短期」，用地最遲9年後才可建公屋。政府懶理庫房空洞及公屋排長龍，只力推簡約公屋，有關注團體擔心局方「搶咗公屋地」，或會阻礙公營房屋發展。

房屋局昨提交最新立法會文件顯示，新增的5個校舍改建簡約公屋選址，包括觀塘順安邨基督教聖約教會堅樂第二小學、上水彩園邨東華三院馬錦燦紀念小學（彩園分校）、觀塘順安邨迦密梁省德學校、黃大仙竹園南邨浸信會天虹小學，以及九龍灣彩石里前聖若瑟英文中學。而柴灣、屯門第54區選址則會增加440伙，小欖樂安排的單位數目則會減少800伙，新加入的馬鞍山恆光街用地，現為臨時運動場，建成後會提供約860個單位，總共提供3萬伙簡約公屋單位的目標不變。

7年後始還地 阻礙長期發展 不過，據規劃署「經中央調配機制檢討的空置校舍用地清單」所示，基督教聖約教會堅樂第二小學、東華三院馬錦燦紀念小學（彩園分校）、迦密梁省德學校和浸信會天虹小學，共4個校舍屬長遠公營房屋發展用地；以簡約公屋落成時間及5年居住期推算，其中兩個校舍用地最快需在7年後，即2030年第4季才可回復「自由身」發展公營房屋；而黃大仙的校舍用地最遲甚至要在9年後，即2032年第一季才可發展公營房屋。

至於取消上水蓮塘尾選址，據指因為該地需額外設置電力、污水處理系統等，成本效益較低，故局方不再推展，用地也會交回發展商，雖然申請已遞交到城市規劃委員會，但消息人士強調政府並非協助發展商改劃土地用途。而屯門小欖樂安排減少約800伙，消息稱是在聽取當區居民及區議會的意見後作出調整，減少伙數後，單位呎數不會因此改變，因所有「組裝合成」建築法建成的簡約公屋項目均有其標準尺寸。

社區隔離設施丟空 未盡善用 本土研究社成員陳劍青坦言，部分空置校舍用地原先用於公營房屋發展，現時改為簡約公屋用途變相「搶公屋地」，擔心或會阻礙長期公屋發展，他又質疑居住期5年後是否真的能遷出所有住戶，用地應直接建成公營房屋。對於取消上水蓮塘尾選址，陳則形容政府「不得不向現實低頭」，因該選址早已有不少質疑難建屋，甚至令人感覺「幫地權人鋪橋搭路」，並建議政府應採用空置已久的啟德社區隔離設施作簡約公屋之用。

當局稱簡約公屋每個單位的造價有所減少。 5校舍改建後共提供610伙 將改建為簡屋的校舍（部分） 浸信會天虹小學建簡屋後，恐要在2032年才可「還地」發展公營房屋。