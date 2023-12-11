撥亂反正：退出公約 送往非洲

主管移民問題的英國國務大臣鄭偉祺日前宣布請辭，原因是不滿辛偉誠政府新近提出，將非法入境難民送往非洲國家盧旺達的立法建議。如果只看新聞標題，可能還以為這位鄭偉祺是一位自由與平等鬥士，擔心法案剝奪了難民在英國尋求庇護的權利而辭官。實情他是因為有關立法內容仍未夠辣，未能避免人權分子提出法律挑戰而辭職抗議。

盧旺達計劃早於約翰遜出任首相年代提出，聲稱能降低難民偷渡到英國的誘因，繼而令非法偷渡集團變得無利可圖，自動消失。惟該計劃下首批難民仍未送上飛機，便遭到海內外的人權分子入稟申請禁制，其後更先後被英國本地法院和歐洲人權法庭裁定違反相關人權公約。裁決的理由之一，是近年深受戰亂、疫症和貧窮困擾的盧旺達，並非可讓難民安全地等候甄別的地方。

英國奉行「議會至上」制度，在加入歐盟及簽署《歐洲人權公約》之前，英國國會可通過任何立法而不受其他法律（英國沒有憲法）制約。辛偉誠政府最新推出的法案，就是公然指鹿為馬，硬是將盧旺達在法律上定義為一個安全國家。但鄭偉祺等右翼保守黨人擔心仍未足夠，認為英國反正都已脫離歐盟，不如乾脆一併退出《歐洲人權公約》，更能一勞永逸。

香港近年亦飽受假難民問題困擾。他們聲稱在家鄉受到政治迫害或酷刑對待，但實際上大多只想來港打黑工、賺快錢和攞福利，每年耗費數以億元計公帑。部分人更受黑社會操控，從事販毒、斬人等嚴重罪行，令港人提心吊膽，亦令許多奉公守法、合法居港的同鄉受盡歧視。近年多次有人要求香港退出相關國際難民公約，可惜特區政府一直畏首畏尾，缺乏像鄭偉祺這種敢作為、有擔當的官員！