自成一家：台灣政壇上演竊聽風雲

再過一個月就是台灣總統大選，近日網上廣泛流傳一份民進黨政府長期監聽的政治人物名單，當中除了立法院委員、縣市議會議長，甚至連外國駐台代表也榜上有名。消息傳出後，蔡英文當局一如以往第一時間聲言這是境外勢力的「認知戰」，但熟悉台灣政治的人都知道竊聽行為在台灣政界已是家常便飯，見怪不怪了。

如2013年時任總統的馬英九和立法院長王金平的馬王政爭，引爆點正是特偵組剛好在監聽立法院。又如2007年，當時的國民黨副總統參選人蕭萬長與美國在台協會理事主席薄瑞光秘密會晤，過程嚴格保密，但二人所談的敏感內容翌日竟然一字不漏的刊登在台灣各大媒體上。若說這和民進黨當局掌控的情治系統無關，估計沒有人會相信。

政府監聽政治人物，肯定會給民眾帶來負面觀感。不過民進黨大可不必緊張，畢竟西方國家也有竊聽行動，遠的有美國的水門事件，時任美國總統尼克遜派人潛入在野黨民主黨總部裝置竊聽器。近的例子則有早些年的歐洲，十多個歐盟國家被發現購買以色列公司開發的間諜軟件監視政治對手。說白了，歐美政府嘴巴說民主自由，但到了關鍵時刻還是利益作祟。許多執政黨往往公器私用，利用政府的行政資源支持自己，並把所謂的政治公義拋諸腦後。

民進黨過去長期遭受國民黨政府的打壓，在政黨輪替後以其人之道還治其人之身，利用情治機關的監聽手段反過來監控政敵，並不令人感到意外。至少明年總統大選是民進黨的生死存亡之戰，民進黨更沒有理由不用盡監聽手段以求勝出。問題是，民進黨一直說討厭昔日國民黨的所作所為，但自己上台後卻不遑多讓，甚至做得比國民黨還要狠，這就有點難看了。