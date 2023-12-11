冰鑑春秋：普京的打臉美國秀

俄羅斯總統普京這次旋風式訪問阿聯酋與沙特阿拉伯，可說是一場刻意顯擺，打臉以美國為首西方聯盟的實境秀。普京的總統專機以4架掛載實彈的蘇35S戰機護航，避開紛擾中可能懷有敵意的格魯吉亞與阿塞拜疆，取道伊朗直飛阿聯酋，這種以自家戰機全程護航的罕見舉動，一方面顯露俄羅斯與伊朗緊密的關係，另一方面也展示儘管經歷俄烏戰爭，俄羅斯依然在中東地區有舉足輕重的地位，讓這些國家給予超越一般規格的特殊禮遇。

阿聯酋總統內哈延親自給予普京盛大歡迎接待，還特別讓空軍在天空秀出白藍紅三色煙帶，以示對俄羅斯的禮敬。沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼也同樣親自與普京會晤，雙方公開展現親暱的交流。別忘了普京可是美國主導的國際法庭通緝的要犯，兩國這樣的舉動，不啻直接打臉美國的權威，也間接反映了阿拉伯國家對美國罔顧人權，一味支持以色列屠戮加薩地帶人民的不滿。

與此同時，俄羅斯海軍兵分兩路，分別從印度洋與越南金蘭灣殺入南海巡弋，雖說俄羅斯只輕描淡寫地表示這是執行遠航任務，但就在美國慫恿菲律賓不斷與大陸在南海周旋的當下，俄羅斯此舉顯然是在幫中國掠陣，也明白告訴美國：中俄現在已經結盟，南海問題絕對不是美國說了算。

從這次普京出訪展現的霸氣與自信，顯然俄羅斯已經走出俄烏戰爭的陰霾，並且精心策劃了這樣一場以全世界為觀眾的舞台秀，目的就是宣示俄羅斯仍舊是當世一等強權，美國與西方的制裁沒有把俄羅斯打垮，北極熊還是頑強兇悍如昔。

俄羅斯的成功，自然就是美國的失敗，烏克蘭與加薩兩大戰場僵局難解，美國威信搖搖欲墜，世界的天平究竟倒向何方？還有待持續觀察。