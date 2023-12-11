強詞有理：自絕於世界

美國又一次行使否決權，導致聯合國安理會無法通過關於加薩人道主義停火的決議草案，這並不奇怪，過去美國已數十次否決針對以色列的議案。

最令人反感的是，美方代表還惺惺作態，聲稱支持實現持久和平，但以哈馬斯不希望持久和平及實現「兩國方案」為由，否決相關草案。這不是賊喊捉賊嗎？其實大家都知道，不希望持久和平、阻撓「兩國方案」的正是美國和以色列，老美混淆視聽，騙得了自己，騙不了全世界。聯合國15個常任及非常任理事國，只有美國一票否決，英國也只敢棄權而已，可見美國霸權愈來愈不得人心，愈來愈走向國際社會的對立面。

就在聯合國安理會表決停火草案的同一天，美國拜登政府敦促國會批准向以色列出售4.5萬枚梅卡瓦主戰坦克炮彈，用於加薩地帶的戰事，這分明是拱火澆油。有位聯合國官員怒斥，美國繼續為以色列提供武器和外交掩護，幫助其實施暴行，包括集體懲罰加薩的巴勒斯坦平民，可能已構成戰爭罪的同謀。

沒錯，以色列濫殺無辜固然構成戰爭罪行，美國助紂為虐則明顯淪為幫兇，無數巴勒斯坦平民正是死於美國炮彈之下。奈何這個世界只有強權，沒有公理，聯合國充其量吵吵鬧鬧，根本無法主持公道，國際刑事法院更如鵪鶉一樣，始終不敢吭聲。他們當初對普京發出拘捕令的勇氣和膽量都丟到哪裏去了？

以巴戰爭讓世人再次看到甚麼是美式雙標，美國一邊縱容以色列濫殺無辜，一邊把保護人權及婦孺掛在嘴邊，這是多麼的虛偽和醜陋。更甚的是，美國向來提倡的言論自由，也正逐漸消失。包括哈佛大學在內的幾所名牌大學校長，只因在校園反猶太風波中取態中立，就遭到政客們的圍攻，74名跨黨派眾議員更聯署要求相關院校將上述校長撤職，否則「屬於反猶太主義的串謀行為」，這是多麼大的罪名！

任何事情都有代價，拜登政府無底線支持以色列，除了與阿拉伯國家乃至全世界為敵，也引發國內愈來愈強烈的反對聲音。美國多個州份的回教領袖明言，由於拜登支持以色列在加薩地帶的戰爭行為，將動員社區反對他連任。拜登民望低殘，本來就不被看好，經此一役，連任的希望更是渺茫。還是接受現實吧，「民主燈塔」已經黯淡無光，何況是一位老頭。