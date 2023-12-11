龍吟虎嘯：百億元導彈用得上嗎

台灣防衞部門日前宣布，台美已經簽署一筆金額172億元新台幣的武器裝備採購，主要用於配置美製戰機空對空、空對海導彈。據稱，台灣已向美國採購了66架F16V戰機。

看上去，美台這筆導彈軍購數額龐大，可能會幫台軍抵抗大陸。然而，這筆生意全數履約完成時間要長達9年，即2032年11月30日才完成。人們要問，那時「台灣還能維持現狀」嗎？大陸會不會已經統一成功了呢？何況，據稱2026年交貨的66架F16V戰機已會遲交，就算能夠準時，那些導彈也趕不及配置，先進戰機又有多大用呢？其實美台早已知道，這些「大傢伙」——戰機呀、導彈呀、戰艦呀、坦克呀，賣給台灣再多再先進，也擋不住解放軍拿下台灣。

這兩年，台美防禦重點已轉到美國連賣帶送大量輕武器給台灣打「巷戰」、「打城鎮游擊戰」、「與解放軍拚到最後一槍一彈」。山姆大叔忽悠台灣，這樣才能爭取時間，才能為美軍馳援創造機會。這樣的連篇鬼話，台灣當局也信；不僅如此，大型重武器還要照買！

然而，現在和未來的抗統結局是，大型重武器不管用，輕型武器死拚到底不管用，美軍是否出兵不管用；台灣能否抗統到9年後，大概率沒有可能，台灣當局和美國佬還要瞎折騰。當然，美國佬會偷着樂，他把台灣拋棄前已賺到飽！

對於這單軍火大買賣，中國國防部發言人表示，台灣的安全取決於兩岸關係和平發展，想靠幾件美製武器是根本靠不住的。美國對台售武，必定給台灣民眾帶來巨大禍害；「台獨」分子的挑釁要突破紅線，大陸將不得不採取斷然措施……

現在，台灣正在如火如荼地「大選」，戰爭與和平的抉擇擺在台灣面前。台灣民進黨、蔡英文當局，這個時候向美購置巨額軍火，顯然是在挑釁大陸，是在按照其一貫的「倚美謀獨」挑戰大陸，是在自尋死路！