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睇街頭表演爆爭執 老翁遭恐嚇

事發在麼地道一行人天橋。（李國健攝） 事發在麼地道一行人天橋。（李國健攝）
事發在麼地道一行人天橋。（李國健攝）
【本報訊】上周六（9日）晚上約8時，兩名男子於尖沙咀麼地道一行人天橋上觀看街頭表演時，疑因故發生爭執，其中一名77歲男子被對方出言恐嚇，於是報案。執法人員接報到場，經初步調查，案件列「刑事恐嚇」，正追緝涉案男子歸案。
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