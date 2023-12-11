睇街頭表演爆爭執 老翁遭恐嚇

【本報訊】上周六（9日）晚上約8時，兩名男子於尖沙咀麼地道一行人天橋上觀看街頭表演時，疑因故發生爭執，其中一名77歲男子被對方出言恐嚇，於是報案。執法人員接報到場，經初步調查，案件列「刑事恐嚇」，正追緝涉案男子歸案。