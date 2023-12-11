12月11日(一)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月11日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
睇街頭表演爆爭執 老翁遭恐嚇
事發在麼地道一行人天橋。（李國健攝）
【本報訊】上周六（9日）晚上約8時，兩名男子於尖沙咀麼地道一行人天橋上觀看街頭表演時，疑因故發生爭執，其中一名77歲男子被對方出言恐嚇，於是報案。執法人員接報到場，經初步調查，案件列「刑事恐嚇」，正追緝涉案男子歸案。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20231211-1211_00176_246/睇街頭表演爆爭執--老翁遭恐嚇
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc