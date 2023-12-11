長者數碼外展計劃 老友記VR旅遊

【本報訊】為增加長者對科技的興趣，政府資訊科技總監辦公室推行新一輪長者數碼外展計劃，由獲資助機構派員到院舍、日間中心，或在上門探訪長者時，利用智能機械人教導他們做健體運動，又會以虛擬實境裝置，讓長者遙距探索社區。有參加活動的長者指，跟隨機械人做運動有趣，亦可增加運動量。資科辦預計，在外展計劃的兩年間，將在全港各區舉辦逾300場流動外展服務站活動。

機械人教做健體運動 其中一間負責機構香港路德會社會服務處，早前舉行Hi Touch數碼趣遊活動，利用虛擬實境和混合實境技術，不但讓長者體驗虛擬旅遊，亦可使用互動式投影觸控裝置模擬舞火龍，以及操控智能機械人等。機構又協助長者進行智能健康管理，透過遙距視像，向護士諮詢健康資訊。

參加活動的莫秀忠婆婆指，過往很少做運動，但現在可跟隨機械人的動作，扭動起舞，雙腳亦更靈活。另一參加者陳樹懷伯伯則指，以三維虛擬實境新科技遊覽香港，為他帶來很好的回憶，也可認識本地近年新建的標誌建築，例如西九文化區等，感覺猶如身歷其境。

新一輪外展計劃已於今年第3季開展，為期兩年，服務對象主要是院舍長者、隱蔽長者、接受日間護理中心、家居護理服務的長者和社區長者，以及患有認知障礙症的長者。政府聯同6間非牟利機構，透過機構的服務網絡，舉辦活動讓長者體驗數碼生活。同時，外展計劃人員亦會到長者常去的地方，例如屋邨、商場和公園，設立流動外展服務站，向他們介紹常用流動應用程式，並解答使用智能手機問題。

資科辦預計，在外展計劃的兩年間，將舉辦逾300場流動外展服務站活動。截至今年10月，已舉行超過60場活動，服務逾5,000名長者。