風扇短路失火 3院友職員燒傷

【本報訊】昨日凌晨1時39分，香港仔田灣街60號3樓一安老院發生火警，院內職員嘗試救火不果，慌忙報案求助。消防員接報到場開喉灌救，迅速將火救熄，初步不排除院舍內兩把電風扇短路引起火警。事件中，兩名分別87及91歲女院友被燒傷，連同一名救火期間受傷的女職員一同送院治理。