東呼即應：回收配套差強人意 垃圾徵費效用成疑

商戶嘆買袋開支上升 呼即應助反映東 明年4月垃圾徵費實施後，人人都要「BYOB」，不單只是「Bring your own bag (自備購物袋)」，亦要「Buy your own bag(購買指定垃圾袋)」去丟棄垃圾。多個類別的商戶均向《東呼即應》反映，不了解新措施詳情，又擔心營商成本增加一大筆下，令大眾的經濟百上加斤。《東呼即應》指，港府美其名欲藉措施令市民丟棄少些垃圾，卻懶去完善回收配套，減輕堆填區負擔真不知從何說起。

環保署介紹推行垃圾徵費後，大眾需使用指定垃圾袋棄置日常家居垃圾，垃圾袋分9種容量，由3公升至100公升，以每公升垃圾0.11元計算，每個袋售價0.3至11元不等。以一般家用20公升垃圾桶為例，每個垃圾袋就需要2.2元。

食肆憂費用轉嫁客人 商戶扔垃圾亦一樣需要收費。花店負責人Tiffany表示，現時每日使用約5個100公升垃圾袋，一個月垃圾袋開支約90元；但當徵費實施後，未來每個月或需要花1,500元去扔垃圾，形容開支增幅驚人，惟有嘗試每個袋塞滿一點，「5袋變4袋」，減少垃圾費開支。花店負責人邵小姐則指，每日至少使用3個垃圾袋，新年或節日用量會多至一倍或以上，相信每個月至少花1,300元，認為收費頗昂貴。另一花店負責人張太則認為，徵費對環保來說是好事，會盡量減少垃圾量。

除了花店，餐飲業勢面對更沉重負擔。酒家經理梁惠珊表示，縱使他們已將廚餘、鋁罐等回收，但每天至少需使用10個垃圾袋扔垃圾，變相每月約300個垃圾袋，在旺季每月更需要使用約600個。

現時每個垃圾袋約0.9元，徵費實施後，料扔垃圾的成本會是現時的10倍，連同食物成本上漲，勢令經營困難。她又擔心其他食肆未做好分類回收，令扔垃圾的費用無可奈何下轉嫁至客人，或令客人感到反感。

至於棄置書櫃、床褥等大型垃圾，市民則需貼上指定標籤，標籤劃一收費11元。指定袋或標籤將會在數千個獲授權的零售點出售，包括超級市場、便利店、藥房及網上平台等。若市民未有使用指定袋或標籤扔垃圾，會被定額罰款1,500元，甚至可被檢控，初犯最高罰款25,000元及監禁6個月。

棄大型廢物需貼標籤 事實上，港府早於2004年已提出垃圾徵費，至2021年才通過法例，原定在今年底實施；惟早前因應前線清潔工團體意見，而延至明年4月推行。不過，《東呼即應》主持指港府有否爭取時間，做好本地回收配套系統，及加強教育市民減廢則成疑。《東呼即應》期望港府以實際行動，建立完善的回收政策配合垃圾徵費，才能達致減廢。

東呼即應爆料熱線 東網版面新設計一撳即睇