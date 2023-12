東呼即應：回收配套差強人意 垃圾徵費效用成疑

商戶嘆買袋開支上升 呼即應助反映東

明年4月垃圾徵費實施後,人人都要「BYOB」,不單只是「Bring your own bag (自備購物袋)」,亦要「Buy your own bag(購買指定垃圾袋)」去丟棄垃圾。多個類別的商戶均向《東呼即應》反映,不了解新措施詳情,又擔心營商成本增加一大筆下,令大眾的經濟百上加斤。《東呼即應》指,港府美其名欲藉措施令市民丟棄少些垃圾,卻懶去完善回收配套,減輕堆填區負擔真不知從何說起。