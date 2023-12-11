大愛恩人秋祭 紀念器官捐贈者

【本報訊】器官移植可令病人重獲新生，香港腎臟基金會暨香港器官捐贈行動組昨日於將軍澳華人永遠墳場舉辦「大愛恩人秋祭」，紀念器官捐贈者的奉獻，多名康復病人及捐贈者家屬出席。有熱愛運動的受助者分享，他曾因心臟病而不能再做運動，最後幸得有心人士捐贈心臟，才可重回球場；有捐贈者家屬則分享，妻子離世後捐出了6個器官，拯救了6條生命，他對妻子成為無名英雌感到感觸，認為做好事不需考慮或擔心。

少年獲捐心 重返體壇 現年26歲的李柏軒自小熱愛運動，但在18歲那年，踢足球期間突然暈倒，心臟一度停頓15秒，及後確診肥厚性心肌病，需植入除氈器以保護心臟，自此便不可再進行運動。直至2019年，當時22歲的柏軒不幸感染新冠病毒併發心肌炎，令病情進一步惡化，最後要換上人工心臟並等候換心，幸最終得到有心人士捐贈心臟，不但免受疾病煎熬，最近更能重新投入熱愛的運動。他感謝捐贈者及其他人，令他重獲新生。

無名英雌6器官救6人 何健榮是其中一位出席的捐贈者家屬，他與妻子早於十多年前便登記進行捐贈。何太於2018年進行手術時不幸離世，想到器官捐贈是妻子的遺願，當器官捐贈聯絡主任詢問意願時便立即同意，最後捐出了6個器官，拯救了6條生命。對於妻子成為無名英雌，何表示有很大感觸，認為做好事不需考慮或擔心，直言：「做善事唔使諗咁多嘢。」