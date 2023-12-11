憂增護士學額礙質量 當局傾向海外招聘

【本報訊】為填補護士人手流失造成的空缺，港府向立法會提交草案，建議新增引入非本地培訓護士的新途徑。衞生官員昨日在一個電視節目表示，引入海外培訓護士補充人手較快，而過去護士學額已增加很多，若再不斷添加將影響質量，最終會令病人受害。

指培訓需時 難解燃眉急 當局年初開始招募海外醫生，現時已有超過150名醫生接受醫管局聘請，而護士同樣面對人手不足情況。當局建議讓海外護士先以特別註冊來港工作。該衞生官員指，過去不斷增加護士學額，目前每年有3,000個，惟培訓時間長，未能即時紓緩人手荒。

而為有足夠人手應付流感高峰期，醫管局向外招聘兼職，當局亦提醒市民要負責任打針，未計私家醫生所打的流感針，本年度已打了155萬針，較去年同期增加23%，當局會參考內地今次流感經驗，及早防範。該衞生官員指，目前未有如上次新冠疫情般嚴重，建議市民不要遙距診症，尤其初發時，避免誤診、漏診，又舉例指發燒未必是上呼吸道感染，亦可是嚴重疾病的病徵。