煽惑杯葛區選 廉署拘捕6男女

【本報訊】廉政公署連日來拘捕3女3男，其中一對夫婦涉嫌在網上煽惑他人在選舉期間投無效票，違反觸犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》，被捕女子更為公務員，任職衞生署文書主任，其無業丈夫亦在行動中被捕。另一名被捕女子報稱文員，疑於網上轉載一則煽惑他人杯葛區議會選舉的貼文，有關貼文由已被取消資格的前區議員李文浩發布，廉署將向法院申請手令通緝李文浩。餘下3名被捕人士則屬社民連成員。

一人為衞生署文書主任 廉署前日展開行動拘捕一對夫婦，兩人同是41歲，女子任職衞生署文書主任，男子無業，他們涉嫌在2023年區議會一般選舉期間，在一個網上社交平台專頁留言，煽惑選民在選票上蓋3個或以上「剔」號，煽惑他人在該選舉中投無效票。根據裁判官簽發的手令，廉署搜查被捕人士的住所及檢取他們的手提電話，並扣留二人調查，署方不排除再有進一步執法行動。根據既定程序，署方完成調查後，會將調查結果交予律政司徵詢法律意見，以決定是否作出檢控。

廉署昨午再拘捕51歲女文員，她涉嫌在區選期間，於一個網上社交平台專頁轉載一則煽惑他人在該選舉中不投票的貼文，並呼籲他人在選票上填寫姓名及身份證號碼，令選票無效。

廉署將向律政司徵詢法律意見，以決定是否作出檢控。調查發現，被捕女子轉載的貼文，原本由李文浩在選舉期間於其個人社交媒體專頁發布。因李文浩已離港，廉署將向法院申請手令通緝他。根據法例，公開煽惑他人不投票或投無效票，會觸犯《選舉條例》第27A條，一經定罪，最高可判處監禁3年及罰款20萬元。