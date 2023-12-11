多區投票站「壞腦」 市民呆等鼓譟

【本報訊】區議會換屆選舉昨日進行，然而在投票超過近12小時，至晚上7時許，各區多個投票站電子選民登記系統發生故障，無法進行投票。不少選民在票站呆等、鼓譟，甚至直斥選舉事務處做唔到嘢，安排令人失望。選舉管理委員會最終將投票時間延長1.5小時，至凌晨12時，並就事件致歉。

多區投票站包括屯門、西貢、油尖旺、柴灣及筲箕灣等的電腦系統故障，本報記者亦視察過灣仔郵政局票站同樣發生故障，有市民指自己特意由內地趕回香港投票，詎料發生延誤，坦言影響投票意欲。市民林女士指自己本來打算投票後回家休息，形容情況為「chok 住道氣」，批評「有咩理由咁樣，冇可能㗎嘛」，「佢講到咁樣，捽得咁行，叫人投票咁樣」。

投票時間延長個半鐘 至於屯門興泰邨票站，電腦故障超過一個半小時，至9時15分才恢復運作，有街坊鼓譟。其中街坊伍先生約8點抵達興泰邨票站，結果在票站門外等候多時仍未可投票。他指不少市民要輪班當值，或按時作息，就算補時亦無意思。九龍體育公園投票站外亦大排長龍，晚上約9時開始讓市民入內。

有來自屯門的市民致電本報直斥「晚上7時38分左右，投票系統down機，近20分鐘未有反應，市民呆等。IT做唔到嘢，咁緊要的機制無plan B，網上系統持續投唔到票，冇人答到可以點繼續落去，安排令人失望！」

選管會晚上近8時30分發出新聞稿，指電子選民登記冊系統故障，區議會一般選舉所有投票站已於8時12分開始轉用正式選民登記冊印刷本發出選票。選管會主席陸啟康夜晚見記者，宣布將投票結束時間延遲1.5小時，至凌晨12時，包括地委會點票同樣順延，選管會解釋是後台數據庫核對出現問題，而發生間接性延誤，形容是不幸事件，對事件造成不便致歉。又重申延長個半鐘投票時間是緊急決定，非催谷投票率，而是考慮到有選民受影響，公平起見將時間順延。

對於做法會否出現重複投票而造成不公，選管會指具體應變方法是首先用15分鐘查閱原因，之後即時啟動後備方案並改用紙本，有加密系統可以查閱是否重複登記。至於當中有否人為失誤，選管會指現階段無顯示有網絡攻擊證據，會再作調查。

事實上，在2021年立法會換屆選舉中，亦出現電子選民登記冊系統電力、網絡連線或運作不穩定的情況，部分投票站一度需暫停投票。