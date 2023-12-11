黎智英子乞英救父親 求見3外相吃閉門羹

學者嘲美棄卒 國安案開審前垂死掙扎 壹傳媒黎智英涉違國安法的案件開審在即，其兒子黎崇恩昨日（10日）被爆出過去一年，不斷乞求3任英國外交大臣接見，希望對方能向港府施壓釋放黎智英，惟至今屢吃閉門羹。有英媒引述消息稱，卡梅倫願意與黎崇恩會面，惟英國官方無證實消息。學者形容此舉屬垂死掙扎，英方不會為了一枚棄卒影響中英關係，又建議本港當局研究將黎智英送往內地受審，免因美國制裁國安法法官影響審判公正性。

報道指，黎崇恩自去年7月以來一直要求英國外相接見，卡梅倫已是第3位收到黎崇恩請求的外相，也是第3位未有回應的外相。資料顯示，最近3任英國外相分別是後來短暫擔任首相的卓慧思（Liz Truss）、早前調任內政大臣的祁湛明（James Cleverly），以及接替他的卡梅倫（David Cameron）。黎崇恩希望卡梅倫與黎智英站在同一陣線，認為若卡梅倫公開呼籲釋放黎智英，將向中國發出明確信號，更施壓稱毫不懷疑卡梅倫會為英國和公民做正確的事。

英國外交、聯邦和發展事務部發言人表示，英國公民黎智英所涉案件屬當局優先事項，英國已多次向中國政府提及事件，最近一次是卡梅倫上周與中國外長王毅通話時；並認為黎智英是被政治檢控。另有英媒引述英國外交、聯邦和發展事務部消息指，若黎崇恩前往倫敦，卡梅倫願意與其會面，惟有關說法未經英國官方證實。

倡送內地受審 防美干預 香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，當年黎智英錯押特朗普能連任美國總統，當拜登勝出後，自然成為棄卒，惟有利用自己英國公民的身份欲鼓動英方介入，之前堅持聘請英國御用大律師，正是想藉此影響英國輿論，並游說當地國會及官員。陳指出，各國均是以利為先，形容黎智英可謂「用完無電的電芯」，不值得英國為黎而影響與中國的關係，此舉可謂垂死掙扎。加上黎除了涉及國安法案件外，壹傳媒廠房違反租契亦干犯了其他法律，亦令英國當局感到為難。不過陳偉強對美國欲制裁國安法法官表示擔憂，恐影響審判公正性，建議本港當局研究將黎智英送往內地受審。

將於本月18日開審的國安案，涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。本案會由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰審理，估計需時約80天，部分壹傳媒高層會出庭頂證黎智英。

卓慧思 祁湛明 卡梅倫