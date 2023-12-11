岑智明：今年將成歷來最熱一年 海水上升風暴潮湧現 本港備受威脅

【本報訊】氣候變化帶來的極端天氣變得頻繁，天文台前台長岑智明引述世界氣象組織數據指，今年將成為歷來最熱的一年，全球暖化導致海水變暖、冰川融化，海平面因而上升，香港屬沿海城市亦會受威脅。對於今年聯合國氣候變化大會能否就何時淘汰石化能源達成共識，岑智明指外界期望不高，但關注會否有新協議出台。

聯合國：人類已打開地獄之門 岑昨在電台節目指，據世界氣象組織公布，今年氣溫會比工業革命前上升攝氏1.4度，將是歷來最熱的一年，全球出現愈來愈多極端天氣，例如水災、火災及颱風等，全球暖化令到海水變暖、冰川融化，造成海平面上升，南極冰川融化速度尤其受關注，現時南極西部有機會出現大片冰川崩塌，香港作為沿海城市，亦會受到海水上升及風暴潮的威脅。對於聯合國秘書長古特雷斯形容「人類已經打開地獄之門」，岑認為並不誇張，是陳述事實，相信人類處理極端天氣的議題要花很多時間。

岑表示，正在杜拜舉行的聯合國氣候變化大會上，各國對於何時淘汰石化能源有激烈爭辯，相關議題已經幾屆討論，至今仍然寸步難行，要淘汰並不容易，外界普遍期望不高，但關注會否有新協議出台。另外，他提到新冠疫情期間很多個國家的交通及行業停運，但碳排放僅減少4%至5%，對於未來能否達致將500多億噸二氧化碳減至零的「碳中和」目標，存有很大疑問。