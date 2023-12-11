觀塘12‧16辦戶外聖誕嘉年華

【本報訊】聖誕節將至，市區重建局將於本周六（16日）啟動第二階段的「冬日熊出沒@觀塘」活動，於觀塘同仁街與協和街交界的「自由空間」用地，舉辦戶外聖誕嘉年華。同時，當局亦交代在「自由空間」其他範圍的優化工程進度，包括開闢寬闊行人通道、以藝術裝置美化用地等亦全速進行，料相關工程將於農曆新年前逐步完成。

市建局行政總監韋志成昨在網誌指，觀塘市中心項目戶外「自由空間」的兒童遊樂設施及3人籃球場，已於上周日（3日）對外開放，過去一周已有逾8,000人使用。至於相鄰的兩幅用地，包括前臨時小販市場和前小巴站，則會轉化成多用途活動場地，提供逾2,300平方米的活動空間，供地區團體申請租用，舉辦各類型的活動。他續指，該處毗鄰港鐵觀塘站，有望吸引區內外市民參與；當局將於本月內推出相關場地的租用網頁。

裕民坊明年展大型藝術裝置 此外，當局計劃與本地藝術家合作，將前裕民坊舊樓群的土地，打造成觀塘市中心一個具文化特色的景點。當局計劃在該處展出首個大型藝術裝置，有關籌劃工作已經展開，首階段有望在明年農曆新年前完成。至於裕民坊前舊樓群的位置，當局計劃開闢一條寬度介乎48米至72米的行人通道，接連觀塘道及裕民坊，方便市民在巴士站等候上車或落車前往裕民坊和周邊地區。

韋志成續指，市建局正為「冬日熊出沒@觀塘」的第二階段活動作最後準備，將於本月16日至31日，在多用途活動場地舉辦戶外聖誕嘉年華，內容包括20多個集美食、零售及手工攤位的市集、巨型飄雪水晶球「打卡位」、具觀塘特色並與實物大小一樣的充氣紅色小巴裝置、北極光巨型投影等。