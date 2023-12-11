越線撼巴士 六旬鐵騎士不治

【本報訊】熱愛電單車的姓羅（60歲）男子，昨晨11時許駕駛「戰車」，在「飛車勝地」大帽山荃錦公路往荃灣方向飛馳。惟駛經「英雄亭」附近一個上斜彎位時，電單車突然失控越過對面線。適時，一輛51號循環線單層九巴沿對面線駛至，電單車「嘭」一聲猛撼巴士車頭後翻側，羅當場人仰車翻，並捲入巴士車底陷入昏迷，頭部亦流血。

九巴司機涉危駕被捕 救援人員接報趕至，立刻把羅救出，可惜他已經奄奄一息，急送荃灣仁濟醫院搶救後，證實傷重死亡。姓譚（53歲）九巴司機無恙，巴士旁邊留下一攤鮮血，人員以木糠清理。事後，兩輛涉事車輛被拖走檢驗。人員經調查後，以涉嫌危險駕駛導致他人死亡將譚拘捕，他已被扣留調查。

羅的舅仔表示，事主為車房老闆，熱愛玩車多年，除了自行修理汽車外，空閒時亦會獨自駕駛電單車馳騁。其舅仔又稱，羅有多年駕車的經驗，相信他有足夠安全意識，不會開得太快，暫時並不清楚因為何故而發生悲劇。

九巴發言人表示，對事件感到難過，已派職員到醫院慰問死者家屬，並致以深切慰問。運輸署宣布，因交通意外，荃錦公路來回方向介乎荃錦公路觀景台與扶輪公園營地之間的全線一度封閉。