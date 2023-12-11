繼承不少物業地皮 死者曾任村代表

【本報訊】殺夫慘劇震驚全城，懷疑命喪妻手的鍾喜文人稱「文叔」，他早年任職地盤監工，其後移居英國，並於當地經營餐館和打工，直至其父在20多年前過身，他身為家中獨子，回港繼承了不少物業地皮，包括至少兩幢3層高村屋，從此衣食無憂，如今其中一幢的兩層單位已經出售，其餘用作收租，一家3口則住在寨乪村的鐵皮屋。雖然鍾男並非寨乪村的原居民，但他向來熱心村務，曾經出任村代表，因此為村民所熟知。

早年有兩段婚姻 均育一女 感情生活方面，鍾經歷過3段婚姻，他與第一任妻子育有一女，離婚後赴英生活10多年，再與一名外籍女子結緣，同樣誕下一女，可惜婚姻最終亦告觸礁。鍾回流返港後，認識現任妻子羅婦，她是持有香港身份證的內地人，雙方情投意合，相偕走上紅氈，現年13歲的兒子正是愛情結晶品。可惜隨着年月逝去，夫婦不復當年情，日常相處變成「火星撞地球」，最後走向悲慘結局。

有死者親友透露，最後一次見到「文叔」是大約一個星期前，其後無再見到「文叔」駕車外出，直至前日案件曝光，羅婦被黑布蒙頭帶走，他才驚悉發生「大件事」。據他所知，羅婦以前在大埔一間出售鍋貼的食店打工，早已退休多年，形容她為人隨和，不似如此殘暴；至於「文叔」嗜好杯中物，其酒量不淺，可以一口氣灌飲整支威士忌，惟有時酒後會較為粗暴，說話語無倫次。他慨嘆，兩公婆難免打打鬧鬧，對於有人動起殺機，始終感到難以置信。