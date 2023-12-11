爛滾漢陳屍屋企 疑遭妻監生焗死

姪兒失叔父音信 登門察異樣揭發 大埔一對火爆夫婦，長期為感情問題鬧得「家嘈屋閉」，雙方數日前再次爭吵後，男方懷疑回房修理床板架時意外跌倒，有人見「機不可失」，竟然狠下心腸「大石砸死蟹」，以床板架及床褥壓住丈夫，再用被鋪將他監生焗死。死者姪兒發現叔父失去音信，前晚登門了解，察覺叔母態度及屋內環境有異，於是果斷報案。據悉，執法人員要求入屋時，有人即席發揮演技，假扮大聲呼叫丈夫起床，企圖蒙混過關，但在人員堅持下「紙包不住火」，因涉嫌殺夫罪行而被捕。

上月底將兒送離家 遇害男子鍾喜文（62歲），他與姓羅（52歲）妻子及13歲兒子同住在大埔寨乪村一間兩層高鐵皮村屋。據了解，夫婦倆均為性格暴躁的「炮仗頸」，鍾男被指時常流連酒吧，拈花惹草，屢次成為爭執「火頭」，甚至曾經驚動執法人員上門排解；基於夫婦失和交惡，他們在上月底將兒子送往其契媽家暫住，同時開始分房而睡，未料埋下謀殺伏線。

遇查扮呼叫夫起床 揭發兇案的25歲報案人為鍾的姪兒，雖然住在外國，但一直與叔父保持聯絡，他近日與鍾失聯，漸漸感到心緒不寧，遂在前晚回港後前往探訪，卻被叔母「請食閉門羹」，雙方一度爭執。面對羅婦的異常態度，姪兒心中疑竇更增，他觀察鐵皮屋的情況，見到屋內整潔乾淨，連殘舊的外牆亦髹上新漆油，與嗜好煙酒的鍾男遺下煙蒂酒樽的習慣不符，認為內裏必有蹊蹺，遂報案求助。

執法人員隨即上門了解，並向羅婦表示要尋找其丈夫。據悉，當時她轉身望向屋內，作狀高呼：「老公起身呀，有人搵你！」藉此假裝丈夫正在睡覺，但是人員未有罷休，堅持要入屋一看究竟，結果發現鍾男伏屍閣樓一間睡房。

重物按壓被鋪行兇 由於事件明顯有可疑，執法部門封鎖村屋通宵搜證，分別從屋內檢走一批證物，以及搜查附近停泊的一輛私家車。初步調查顯示，涉事夫婦懷疑在近期再起糾紛，吵鬧一番後不歡而散，其中男方自行返回房間修理床架，過程中不慎跣倒；有人餘怒未消，趁此時機落井下石，利用床板架及床褥壓住鍾男，再用被鋪使其窒息致死。

人員其後以涉嫌「謀殺」拘捕羅婦，她現正被扣留調查。法醫到場檢驗後，相信事主已死去兩至4日，至昨日清晨時分，仵工舁送遺體前往殮房，稍後將安排詳細驗屍，進一步確定其死因。執法部門呼籲，任何人如目擊案件或有資料提供，應盡快聯絡調查人員，協助釐清案情。